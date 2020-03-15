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Наталья Могилевская рассказала об отношении к коронавирусу

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Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как ездила в Индию и получала там интимные знания, а также поделилась своим отношением к коронавирусу и отметила, что главное – не поддаваться панике.

Наталья Могилевская присоединилась к числу тех знаменитостей, которые призывают граждан беречь себя и не паниковать. Артистка также рассказала о недавнем путешествии в Индию. Всем этим Наталья поделилась с Екатериной Осадчей в программе "Светская жизнь" на телеканале "1+1".

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Исполнительница рассказала о впечатлениях от путешествия в Индию. Туда артистка ездила за интимными знаниями.

Я там была пять дней на семинаре. Это огромные интимные знания, которые, думаю, буду использовать всю жизнь! Но этот путь, видимо, для тех, кому уже за 60 лет,
– призналась знаменитость.

Также Могилевская прокомментировала вспышку коронавируса в Украине и призвала поклонников заботиться о себе и родных.

Я уверена, что нужно быть осторожными, но также я уверена, что не нужно поддаваться панике. Надо понимать, что 2 тысячи смертей от коронавируса и 30 миллионов от СПИДа это большая разница. В таком случае понадобятся презервативы, а не только маски. Будьте осторожны,
– отметила исполнительница.

Для того, чтобы уберечь себя от пандемии, необходимо соблюдать простые правила личной гигиены. Наши здоровье и жизнь зависят от нас самих.


Правила, которые снижают риск инфицирования коронавирусом / Инфографика 24 канала

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 LifeStyle Наталия Могилевская
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