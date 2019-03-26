Наталья Могилевская решила переехать из Киева: певица назвала причину

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками неожиданной новостью: звезда временно изменит свое место жительства. По словам артистки, она в ближайшее время покинет Киев и переедет в Харьков.

Несмотря на немалое количество творческих проектов, 43-летняя Наталья Могилевская находит время на общение со своими поклонниками в Instagram. Артистка делится в сети свежими новостями и запланированными мероприятиями.

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На днях Наталья Могилевская удивила подписчиков блога неожиданным признанием. По словам певицы, она временно будет жить в Харькове, ведь именно в этом городе запланированы ее новые проекты, в частности, участие в "Слобожанской Лиге смеха".

Я решила переехать в Харьков на некоторое время. Из-за непреодолимого притяжения. Утром я буду с детьми в филиале моей детской талант-школы, которая только открылась на Полтавском шляхе, а вечерами – на Слобожанской Лиге Смеха. Вчера я провела потрясающий вечер, и у меня теперь есть две "мои" команды. Поверьте, мне самой интересно, что из этого выйдет,

– поделилась Наталья Могилевская.

К неожиданному сообщению певица добавила фото со съемок "Слобожанской Лиги смеха". Перед поклонниками она предстала в черном платье и эффектном пиджаке. На снимках Наталья Могилевская не скрывала своего счастья от участия в проекте.