24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Наталья Могилевская удивила сменой имиджа: новая прическа певицы

- Читати новину українською
Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Популярная украинская исполнительница, народная артистка Украины Наталья Могилевская в очередной раз поражает поклонников. Женщина поделилась фотографиями, на которых она позирует с новой прической.

Звезды часто прибегают к экспериментам с внешностью, и Наталья Могилевская не является исключением. На днях знаменитость рассказывала о стоматологической операции, которую ей пришлось пережить, а теперь на своей странице в инстаграме опубликовала фотографии, на которых продемонстрировала смену имиджа.

Читайте также: Деми Ловато показала естественную красоту: фото певицы без макияжа

44-летняя Наталья позирует в парике с объемными афро-кудряшками и большим красным бантом. На лице звезды легкий макияж, с акцентом на блестящих тенях.

Очевидно, такой образ Могилевская примерила для съемок программы "Лига смеха", в новом сезоне которого она стала тренером.

 

Коронавирус в Италии: почти 300 зараженных, семь человек умерли
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Наталия Могилевская Красота
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:35 "Дело Ричарда Джуэлла": фильм о герое, которого несправедливо обвинили в терроризме
Юлія Ліпенцева
сегодня 15:40 Выходные дни в марте 2020: как украинцы отдыхают на 8 марта
Квітослава Туз
сегодня 11:34 Ольге Фреймут – 38! Значение мужа и детей в жизни телеведущей
Юлія Девда
сегодня 08:40 Мужчины Леси Украинки: секреты личной жизни великой женщины
Настя Сукач
24 февраля 15:11 Красивые мужские стрижки: подборка лучших причесок на любой выбор
Квітослава Туз
Новости
Больше новостей
Залиште відгук