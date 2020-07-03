Украинская певица в декабре прошлого года стала мамой дочери Златы. Наталка Карпа не скрывает кроху от камер и решилась накормить девочку грудью в общественном месте. Однако далеко не все фаны оценили такой шаг звезды.

После родов Наталка Карпа сочетает музыкальную карьеру с воспитанием 6-месячной дочери Златы. Звезда пропагандирует грудное вскармливание и даже решилась накормить малютку в одном из заведений на Львовщине, а трогательным моментом поделилась на личной странице в инстаграме.

Читайте также Наталка Карпа поделилась кадрами первой прогулки с дочкой Златой

На фото певица позирует в красном платье свободного кроя длины миди, собрав волосы в высокий пучок. Она опустила бретельку и кормила дочь. Рядом со звездной женой и Златой был муж артистки Евгений Терехов, который восторженно наблюдал за процессом.

Как выяснилось, автором фотографии была сестра Наталки Карпы Юлия. Хотя звезда и призналась, что на фото она без мейка, а ракурс не слишком удачен, не поделиться таким чувственным фото с поклонниками просто не могла.

Реакция сети

На откровенное фото в сети отреагировали неоднозначно. Не все поклонники звезды поняли, зачем показывать такие кадры на публику: "Это все замечательно, но "перебор". Это ваше таинство. Мне 40, я такое не показываю".

Однако Наталка Карпа поспешила объяснить, что пропагандирует естественное, как и модель plus-size Эшли Грэм, которая кормит сына грудью в общественных местах, и голливудская актриса Милла Йовович. Украинская звезда убеждена, что именно такие кадры знаменитостей помогут создать культ грудного вскармливания и меньше матерей будут переходить на смеси.

"Только самые устремленные борются. Если сделать действительно культ грудного вскармливания, возможно, это поможет женщинам давать своим малышам лучшее, то, что обеспечит им хороший иммунитет на всю жизнь", – высказалась Наталка Карпа.

Позицию артистки поддержали множество женщин в комментариях, для которых тема грудного вскармливания ребенка небезразлична: "Крутое фото, ничего вульгарного", "Чудесные и теплые фото, на которых мама кормит ребенка, а отец рядом", "Невероятные и так счастливы. Нет ничего более красивого, чем кормящая женщина. Это величайшее чудо", "Градус нежности зашкаливает".