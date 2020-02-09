Наталка Карпа откровенно рассказала о родах

Известная украинская исполнительница Наталка Карпа родила первенца. Дочь родители назвали Златой. На днях состоялось таинство крещения новорожденной дочери, где звездная мама рассказала о трудностях, которые возникли во время родов.

Наталка Карпа и Евгений Терехов 6 февраля окрестили своего ребенка. На этом событии присутствовали звезды украинского шоу-бизнеса, в частности Тарас Тополя, Светлана Тарабарова, Соломия Витвицкая и Екатерина Осадчая. У супругов возникло желание поделиться таким знаменательным событием в жизни, поэтому они пригласили на крестины Катю и в программе "Светская жизнь" рассказали, как это, быть родителями.

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Наталка на своей странице в инстаграме отметила, что хотя крещение является семейным праздником, однако среди СМИ есть те, с кем хочется делиться счастьем и пропагандировать семейные ценности.

Певица рассказала Кате Осадчей, что, хотя роды были партнерскими, проблемы все же возникли. Артистке пришлось пройти сложное испытание. Она выдержала полностью родовую деятельность и кесарево сечение.

Я такая сознательная мамочка, которая хотела рожать без кесарева и анестезии. Но, когда ты уже там и видишь совсем другие реалии, то думаешь "Да! Что эта эпидуралка". А потом у нас был очень критический момент – начало падать сердцебиение ребенка и мы очень испугались. Закончилось все кесаревым сечением, но ребенка достали. Она по шкале Апгар имела хорошие баллы. Когда девочка заплакала, мне сразу ее приложили к груди, а потом с ней был отец,

– рассказала Наталка.

Злата родилась с весом 4 килограмма и 57 сантиметров. Как сказала ее мама: "Модельная девочка". Также артистка добавила, что дочь любит ночью бодрствовать. Ложится около четырех утра.

Наталка Карпа призналась, что ей нужно похудеть примерно на 10 килограммов, однако пока физические нагрузки запрещены. Звезда ждет того времени, когда ей можно будет заниматься спортом и ходить на массаж.

Интервью Наталки Карпы для программы "Светская жизнь": смотреть видео онлайн