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Наталка Карпа рассказала, как защищает маленькую дочь от коронавируса

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Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Известная украинская певица Наталка Карпа три месяца назад родила первенца. Звездная мама ответственно относится к карантину во вспышке пандемии коронавируса и делает все для того, чтобы защитить дочь.

COVID-19 заставил миллионы людей в разных уголках планеты остаться дома и заботиться о собственной безопасности, чтобы не заболеть смертельной болезнью. Каждый пытается уберечь себя и своих родных от инфицирования. Особенно внимательно к рекомендациям врача и соблюдению карантина относятся родители. Они стремятся сделать все, чтобы их дети оставались здоровыми. Не является исключением и Наталка Карпа. Звезда рассказала, как заботится о маленькой дочери Злате в нелегкое время.

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Наталья признается, что прежде, чем приблизится к дочери после прихода с улицы, она снимает все с себя при входе в квартиру и идет в душ. Во время карантина не берет Злату с собой, когда идет за покупками, это может быть опасно для ее здоровья и жизни.

Иду в душ, промываю горло и нос и только тогда позволяю себе приблизиться к ребенку. Такие же строгие требования ко всем членам нашей семьи, без исключений! Несколько раз в день дезинфицирую все поверхности в квартире. Прогулки ограничиваем пребыванием на балконе,
– рассказала артистка в комментарии ТСН.ua.

Также Карпа отметила, что сейчас очень важно укрепление иммунитета. Для поддержания хорошего самочувствия теперь ее семья принимает витамины А, С, D3, E, B12, биотин, кальций, медь, магний, железо и цинк. В рацион добавили больше здоровой пищи.

Добавим, по состоянию на утро 3 апреля в Украине зафиксировали 942 случая заражения коронавирусом, среди которых 23 летальных. Удалось выздороветь 13 людям.


Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 LifeStyle Звездные родители
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