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Наталка Карпа рассказала о смерти близкого человека

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Наталка Карпа рассказала о смерти бабушки / Facebook / @natalika.karpa

Украинская певица Наталка Карпа после выписки из роддома вернулась к социальным сетям. Там артистка рассказала о смерти бабушки.

В начале 2020 года в семье Натальи Карпы произошло немало событий. В последние дни декабря на свет появился ее первый ребенок, которого счастливые родители назвали Златой. С новорожденной дочкой и мужем Наталка Карпа уже вернулась домой. Однако не только приятными событиями отличились первые дни нового года.

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Артистка опубликовала на фейсбук-странице щемящее сообщение, в котором рассказала о смерти своей бабушки Натальи. Вероятно, именно в ее честь звезда получила имя. С поклонниками Наталка Карпа поделилась болью потери и совместными снимками с бабушкой.

Лети, моя Наташенька, в дали... Знаю, тебя там встретит дедушка... Наконец ты увидишься с родителями, которых так часто вспоминала. И молю, чтобы Господь взял твою душу к себе! Теперь на небе у нас всех будет на одного ангела-хранителя больше! Очень скучаю по тебе! Светлая память тебе, моя бабушка!
– написала Наталья Карпа.

Такое трогательное сообщение вызвало много комментариев от поклонников артистки: десятки людей оставили слова соболезнования Наталье Карпе. "Вечная память! Дождалась правнучки и отошла в мир вечный! Сочувствую", – написала одна из пользовательниц сети. 

Наталка Карпа з чоловіком та бабусею
Наталка Карпа с мужем и бабушкой​ / Facebook / @natalika.karpa

Найближчі родичі Наталки Карпи
Ближайшие родственники Натальи Карпы​ / Facebook / @natalika.karpa

Наталка Карпа розповіла про смерть бабусі
Наталка Карпа рассказала о смерти бабушки​ / Facebook / @natalika.karpa

Померла бабуся Наталки Карпи
Умерла бабушка Наталки Карпы​ / Facebook / @natalika.karpa

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Потери
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