Наталка Карпа танцевала под латиноамериканские хиты перед родами: видео Tik Tok

В интернете появился новый тренд, когда беременные женщины перед родами в больнице танцуют зажигательный танец. Украинская певица и новоиспеченная мама Наталка Карпа не стала исключением и показала свое Tik Tok видео.

Короткий ролик Наталка Карпа опубликовала на своей странице в инстаграме. В подписи к видео звезда отметила, что именно так она готовилась к родам.

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На нем видно, как беременная певица в белом объемном платье в роддоме зажигает под латиноамериканский хит DJ Snake, J. Balvin, Tyga – Loco Contigo.

"В конце года решила быть в тренде. Конечно, был период, когда было очень страшно, что ждет, поэтому развлекала себя, как могла!" – добавила артистка.

26 декабря украинская певица Наталка Карпа родила первенца. Позже звезда поделилась первыми фотографиями новорожденной девочки. "Наконец, мы встретились. 26.12.2019 г. В 23:49. Вес 4 кг, рост 57 см, настоящая украинская красавица!" – сообщила Карпа.

Что известно о ребенке Наталки Карпы?

Впервые о беременности звезды заговорили 15 августа. Тогда Наталка Карпа опубликовала видеообращение, в котором рассказала о своем особом состоянии. Артистка объяснила, что материнство для нее главнее, чем карьера, поэтому она возьмет небольшую паузу.



В одном из интервью Наталка Карпа призналась, что сама выбрала для первенца имя. Перед родами она договорилась с Евгением Тереховым: если у них будет сын, его, по просьбе мужа, назвали бы Эдуардом. А выбор, как назвать девочку, взяла на себя Карпа. В октябре 2019 года пара устроила вечеринку по случаю пополнения в семье, которую назвали "Малыш пати". Тогда супруги и объявили, что ждут девочку.