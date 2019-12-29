Наталка Карпа умилила нежными снимками из роддома

Украинская певица Наталка Карпа родила первенца. Звездная роженица уже успела опубликовала милые снимки, которые очаровали сеть.

Известно, что 38-летняя Наталка Карпа родила девочку. Роды артистки состоялись 26 мая в столичной клинике, услугами которой уже успели воспользоваться Лилия Ребрик, Джамала, Светлана Тарабарова, Валентина Хамайко и другие украинские знаменитости. На официальной инстаграм странице Наталка Карпа разместила чувственное фото с мужчиной, который целует ее. На черно-белом снимке видна и дочь певицы, которая при рождении весила 4 килограмма и ростом 57 сантиметров.

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Уже в посте звездная мама не сдерживала своего восторга от рождения первенца. Наталка Карпа рассказала, что заполнила документы на свидетельство, указав имя ребенка. Однако пока разглашать эту тайну артистка не стала.

Теперь нас трое! Лучший подарок к праздникам! Вчера заполнили документы на свидетельство о рождении! Наша дочь теперь имеет свое имя! До сих пор не могу прийти в себя! Я мама! Я бесконечно счастлива. До слез, до мурашек... Трое суток не могу спать, это такой океан эмоций,

– поделилась растроганная Наталка Карпа.

Уже на других снимках певица показала ножки и ручки новорожденной девочки. Кроме этого, Наталка Карпа сделала фото мужа Евгения Терехова с ребенком.

Что известно о ребенке Наталки Карпы?Впервые о беременности звезды заговорили 15 августа. Тогда Наталка Карпа опубликовала видеообращение, в котором рассказала о своем особои состоянии. Артистка объяснила, что материнство для нее главнее, чем карьера, поэтому она возьмет небольшую паузу.



В одном из интервью Наталка Карпа призналась, что сама выбрала для первенца имя. Перед родами она договорилась с Евгением Тереховым: если у них будет сын, его, по просьбе мужа, назвали бы Эдуардом. А выбор, как назвать девочку, взяла на себя Карпа. В октябре 2019 года пара устроила вечеринку по случаю пополнения в семье, которую назвали "Малыш пати". Тогда супруги и объявили, что ждут девочку.