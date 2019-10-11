Наталка Карпа устроила звездную вечеринку и рассекретила пол будущего ребенка

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Наталка Карпа
Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Украинская певица Наталка Карпа последовала американским традициям предродовых вечеринок и устроила собственную в столице Украины. Там она и узнала, кого ей ожидать с мужем через несколько месяцев.

"Baby-shower" или "Gender reveal party" – это прекрасная возможность встретиться со своими друзьями и родственниками и вместе узнать, кто родится в счастливой пары – мальчик или девочка. Наталка Карпа и ее муж Евгений Терехов устроили такое же празднование под названием "Малыш пати" и узнали, что у них родится девочка. Они прокололи большой шарик, из которого посыпались розовое конфетти, что свидетельствует о рождении девочки.

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Наталка Карпа станет матерью девочки / Instagram-Stories / @vasiliy_katolic

Пара обрадовалась новости, а друзья засыпали их подарками. Среди звездных гостей события можно было увидеть Екатерину Осадчую, Виталия Козловского, Тараса Тополя и Alyosha, Славу Демина и многих других.

 

Сама же Наталья Карпа на радостное событие надела нежно-розовое платье макси длины от бренда PICO, которое подчеркнуло ее округлый живот. Образ этой же украинской марки на День Независимости Украины надела и первая леди – Елена Зеленская.

Наталка Карпа
Наталка Карпа в нежно-розовом платье / Instagram-Stories / @krapelka

Известно, что для создания праздничного образа – макияжа и прически – в Киев специально приезжала ее любимая визажистка.

Наталка Карпа
Праздничный образ Наталки Карпы к вечеринке "Малыш пати" / Instagram-Stories / @natalkakarpa

38-летняя певица заявила о своей беременности 15 августа, опубликовав видеообъяснение о ее особом состоянии. Позже Наталья рассказала, что планирует уйти в декретный отпуск, как только завершит свои рабочие дела. Когда артистка родит ребенка – неизвестно.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные мамы Звездные дети
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