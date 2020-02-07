Наталка Карпа впервые показала лицо дочери: трогательные фото

Популярная украинская певица Наталка Карпа стала мамой. Вчера, 6 февраля, состоялось крещение ее дочери Златы, во время которого звезда впервые показала лицо первенца.

Наталка Карпа и Евгений Терехов окрестили дочь. Среди крестных родителей есть два близких друга Евгения, подруга артистки Татьяна Антонян и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. Новоиспеченные родители показали свою принцессу в авторской рубрике "Первенец в 38" программы "Утро с Украиной" на телеканале "Украина".

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Звезда признается, что только учится быть мамой и ей нужно очень много времени уделять пониманию того, как правильно вести себя с ребенком: как держать, перекладывать, бороться с коликами, кормить, во что переодевать, гулять, купать.

На крещении маленькой Златы собрались друзья и родственники Наталки Карпы. Среди приглашенных гостей были Тарас Тополя и Светлана Тарабарова.

Невероятная энергетика добра, положительная! И сегодня такой день – через окна попадает свет, Злата очень хорошо вела себя, даже не кричала,

– поделилась с журналистами "Утра с Украиной" Светлана Тарабарова.



Муж Наталки Карпы и их дочь Злата / Instagram / @ jacki_boy89

Тарас Тополя отметил, что все было очень спокойно. Он, как крестный отец, даже приплясывал, чтобы крестнице было комфортно. Злата была очень послушной на руках у музыканта.

Муж Наталки Карпы Евгений Терехов для рубрики "Первенец в 38" сказал: "Чем больше будет, как говорится, мам и пап у малыша, которые будут заботиться, тем лучше! Это люди, о которых сегодня мы можем откровенно сказать – они всегда будут рядом с ней".



Злата и Евгений Терехов​ / Instagram / @jacki_boy89



Дочь Натальи Карпы и Евгения Терехова​ / Instagram / @jacki_boy89