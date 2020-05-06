Наталка Карпа выпустила песню "Долею поцілована", которую посвятила своей маленькой дочери

Украинская певица Наталка Карпа сейчас находится на самоизоляции со своими родными, переехав из шумного Киева в семейный дом под Львовом. Причиной этому стала безопасности недавно родившейся дочери Златы, которой звезда и посвятила новую песню "Долею поцілована".

Новый хит уже появился на ютуб-канале артистки и успел собрать более четырех тысяч просмотров, передает 24 канал. Хит звезда решила презентовать 4 мая. В подписи к видео говорится, что новая песня стала знаковой в жизни Карпы. В лирик-видео счастливая и улыбающаяся Наталка Карпа позирует посреди апрельского белого цветущего сада.

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Наталка Карпа – Долею поцілована: смотреть видео онлайн

Одна из самых пролонгированных работ за всю историю моей карьеры. Возможно, потому, что пришлась она на беременность и рождение дочери, возможно, потому что, как никогда, хотелось не спеша, а, наоборот, растягивая процесс ... но уже есть, как есть. Эту песню без колебаний могу назвать "гимном нашей любви". Думаю, что слова, которые вы здесь услышите, знакомы каждому из нас, кто хотя бы раз в жизни любил. Поэтому ловите мантру безумной любви,

– поделилась звезда в своем Инстаграме.

Авторами песни "Долею поцілована" стали Александр Корж и Нана Ковалева, которые уже в третий раз работают с Наталкой. Также известно, что песню артистка записывала еще до рождения ее дочери – на седьмом месяце беременности. Впрочем через несколько месяцев после родов она до сих пор не потеряла актуальности.

"Записывали мой вокал, будучи на седьмом месяце беременности, а доработали трек, когда дочери исполнился четвертый месяц. Еще во время пребывания в родильном отделении написала несколько строк для себя, потом решила, что хочу их добавить именно к этой песне, однако будут они только в видеоверсии, которая также готовится к премьере", – добавила певица.

Напомним, что 38-летняя Наталка Карпа впервые стала мамой 27 декабря 2019 года. Отцом ребенка стал ее муж Евгений Терехов. Крестины дочери состоялись 6 февраля, где крестными родителями стали лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и подруга семьи Татьяна Антонян.