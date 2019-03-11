National Geographic представил топ-10 лучших Instagram-фотографий: впечатляющая подборка

Журнал National Geographic устроил конкурс фотографий среди пользователей по случаю стомиллионного подписчика в Instagram. Сначала организаторы отобрали 10 лучших фотографий, а затем определили победителя.

Только за одни сутки к соревнованию присоединились более 94 тысяч человек.

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Условия конкурса были просты. Чтобы принять участие нужно было опубликовать фотографию с хэштегом #natgeo100contest. Впоследствии редакция журнала определила Топ-10 фото и позволила подписчикам выбрать среди них лучшую.

Победителем стал Кетан Кхамбхатта автор фото "Зебры на водопое в заповеднике Масаи-Мара". Он получил главный приз – путешествие в Танзанию от National Geographic.



Работа победителя конкурса "Зебры на водопое в заповеднике Масаи-Мара"



Фотография финалиста конкурса



В конкурсе принимали участие более 94 тысяч человек



Участники размещали фото с хэштегом #natgeo100contest



Учасники присылали совершенно разные по тематике и стилю фотографии​



Почти на каждой фотографии главными героями выступали животные



Некоторые фотографии потрясли пользователей сети



Организаторы никак не ограничивали конкурсантов​



Участники должны были представлять на конкурсе свои фотографии

Некоторые из конкурсантов профессионально занимаются фотографией не один год

К слову, авторы фотографий, которые вышли в финал, но не смогли завоевать первое место, получили книги с автографами лучших фотографов издания.