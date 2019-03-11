National Geographic представил топ-10 лучших Instagram-фотографий: впечатляющая подборка
Журнал National Geographic устроил конкурс фотографий среди пользователей по случаю стомиллионного подписчика в Instagram. Сначала организаторы отобрали 10 лучших фотографий, а затем определили победителя.
Только за одни сутки к соревнованию присоединились более 94 тысяч человек.
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Условия конкурса были просты. Чтобы принять участие нужно было опубликовать фотографию с хэштегом #natgeo100contest. Впоследствии редакция журнала определила Топ-10 фото и позволила подписчикам выбрать среди них лучшую.
Победителем стал Кетан Кхамбхатта автор фото "Зебры на водопое в заповеднике Масаи-Мара". Он получил главный приз – путешествие в Танзанию от National Geographic.
Работа победителя конкурса "Зебры на водопое в заповеднике Масаи-Мара"
Фотография финалиста конкурса
В конкурсе принимали участие более 94 тысяч человек
Участники размещали фото с хэштегом #natgeo100contest
Учасники присылали совершенно разные по тематике и стилю фотографии
Почти на каждой фотографии главными героями выступали животные
Некоторые фотографии потрясли пользователей сети
Организаторы никак не ограничивали конкурсантов
Участники должны были представлять на конкурсе свои фотографии
Некоторые из конкурсантов профессионально занимаются фотографией не один год
К слову, авторы фотографий, которые вышли в финал, но не смогли завоевать первое место, получили книги с автографами лучших фотографов издания.