National Geographic представил топ-10 лучших Instagram-фотографий: впечатляющая подборка

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National Geographic представил топ-10 лучших Instagram-фотографий
National Geographic представил топ-10 лучших Instagram-фотографий / Фото из социальных сетей

Журнал National Geographic устроил конкурс фотографий среди пользователей по случаю стомиллионного подписчика в Instagram. Сначала организаторы отобрали 10 лучших фотографий, а затем определили победителя.

Только за одни сутки к соревнованию присоединились более 94 тысяч человек.

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Условия конкурса были просты. Чтобы принять участие нужно было опубликовать фотографию с хэштегом #natgeo100contest. Впоследствии редакция журнала определила Топ-10 фото и позволила подписчикам выбрать среди них лучшую.

Победителем стал Кетан Кхамбхатта автор фото "Зебры на водопое в заповеднике Масаи-Мара". Он получил главный приз – путешествие в Танзанию от National Geographic.

Робота переможця конкурсу
Работа победителя конкурса "Зебры на водопое в заповеднике Масаи-Мара"


Фотография финалиста конкурса


В конкурсе принимали участие более 94 тысяч человек


Участники размещали фото с хэштегом #natgeo100contest

Учасники надсилали абсолютно різні за тематикою та стилізацією світлини
Учасники присылали совершенно разные по тематике и стилю фотографии​

Майже на кожній світлині головними героями виступали тварини
Почти на каждой фотографии главными героями выступали животные

Деякі фотографії надзвичайно вразили користувачів мережі
Некоторые фотографии потрясли пользователей сети

Організатори ніяк не обмежували конкурсантів
Организаторы никак не ограничивали конкурсантов​

Учасники мали представляти на конкурсі свої фотографії
Участники должны были представлять на конкурсе свои фотографии

Дехто з конкурсантів професійно займаються фотографією не один рік

Некоторые из конкурсантов профессионально занимаются фотографией не один год

К слову, авторы фотографий, которые вышли в финал, но не смогли завоевать первое место, получили книги с автографами лучших фотографов издания.

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Теги: LifeStyle Мир животных Новости культуры
Источник: 24 Канал
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