Научите ее умываться, – Кайли Дженнер спровоцировала шквал критики рекламным видео

Одна из известнейших американок Кайли Дженнер опубликовала очередное видео в сети, которое вызвало шквал критики. На кадрах звезда пыталась продемонстрировать, как правильно смывать косметику, но оконфузилась.

21-летняя актриса реалити-шоу и модель Кайли Дженнер может похвастаться миллионными доходами, которые ежегодно только растут. Помогает обогатиться одной из сестер Кардашян ее личный блог в сети и именной бренд косметики. Однако иногда именно эти источники дохода приводят звезду к конфузам.

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На днях в сети появилось видео, на котором Кайли Дженнер демонстрирует, как оаботает ее косметика. Бизнесвумен не поручила рекламный ролик модели, поэтому сама сняла видео в ванной, показав вечернюю процедуру смывания make-up. Кайли нанесла пенку на лицо, забыв про лоб, и через несколько секунд не слишком тщательно смыла все. Об этом свидетельствуют остатки косметики на белом полотенце, которое использовала модель.

Пользователи сети сразу же засыпали страницу знаменитости неодобрительными комментариями. Кайли Дженнер посоветовали перед тем, как продавать косметику, научиться ею пользоваться. "Научите ее правильно умываться", "Ой, никогда так не делай, ибо останешься с угрями", "Это просто доказывает, что Кайли не интересуется действенностью своего продукта и не знает, что вообще нужно с ним делать", "Эти ужасные советы оставь себе", "И лицо осталось на полотенце! Что она делает?", "Тот момент, когда ты покупаешь косметику у человека, который понятия не имеет, как она действует"

Рекламный ролик собрал более 9 миллионов просмотров и тысячи отзывов. За считанные дни конфуз Кайли Дженнер стал едва ли не самой обсуждаемой темой в Twitter.