Назад в прошлое: как голливудские звезды выглядели 10 лет назад

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Джессика Бил приняла участие в #10yearchallenge
Джессика Бил приняла участие в #10yearchallenge / Instagram / @jessicabiel

Все поклонники привыкли видеть знаменитостей с идеальной фигурой и в роскошном наряде. Их аккаунты в сети переполнены яркими и отретушированными снимками. Но как актеры, певцы и модели выглядели 10 лет назад – можно увидеть в неожиданном проекте.

В Сети запустили интересный флешмоб #10 Year Challenge, согласно условиям которого люди публикуют архивные снимки, сравнивая их с нынешними. Десятки знаменитостей решили принять участие в увлекательном проекте, разместив соответствующие кадры в сети.

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Как сильно можно измениться за 10 лет! Хотя я все еще обожаю загар, обручи и светлые волосы,
– призналась актриса Джессика Бил.

Стоит отметить, что к флешмобу #10 Year Challenge присоединились Кьяра Ферраньи, Кейт Хадсон, Джанет Джексон, Тайра Бэнкс, Кейт Бекинсейл. Некоторые звезды сумели удивить поклонников. Так, Мадонна, Тайра Бэнкс и Кейт Уизерспун совсем не изменились за 10 лет, что потрясло сеть. А вот Ники Минаж когда-то была значительно скромнее.

Как голливудские звезды выглядели 10 лет назад – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.

Поп-дива Мадонна

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Актриса Джессика Бил 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jessica Biel (@jessicabiel)

Актриса Кейт Хадсон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

Модель Тайра Бэнкс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tyra Banks (@tyrabanks)

Певица Джанет Джексон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Janet Jackson (@janetjackson)

Актриса Кейт Бекинсейл

Певица Ники Минаж

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

Актриса Эми Шумер

Голливудская "Блондинка в законе" Риз Уизерспун

Актриса Элизабет Бэнкс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elizabeth Banks (@elizabethbanks)

Актриса Дженнифер Лав Хьюитт

Телеведущая Эллен Дедженерес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ellen (@theellenshow)

 

Теги: LifeStyle Музыка Мода Голливуд
Источник: 24 Канал
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