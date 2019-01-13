Назад в прошлое: как голливудские звезды выглядели 10 лет назад

Все поклонники привыкли видеть знаменитостей с идеальной фигурой и в роскошном наряде. Их аккаунты в сети переполнены яркими и отретушированными снимками. Но как актеры, певцы и модели выглядели 10 лет назад – можно увидеть в неожиданном проекте.

В Сети запустили интересный флешмоб #10 Year Challenge, согласно условиям которого люди публикуют архивные снимки, сравнивая их с нынешними. Десятки знаменитостей решили принять участие в увлекательном проекте, разместив соответствующие кадры в сети.

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Как сильно можно измениться за 10 лет! Хотя я все еще обожаю загар, обручи и светлые волосы,

– призналась актриса Джессика Бил.

Стоит отметить, что к флешмобу #10 Year Challenge присоединились Кьяра Ферраньи, Кейт Хадсон, Джанет Джексон, Тайра Бэнкс, Кейт Бекинсейл. Некоторые звезды сумели удивить поклонников. Так, Мадонна, Тайра Бэнкс и Кейт Уизерспун совсем не изменились за 10 лет, что потрясло сеть. А вот Ники Минаж когда-то была значительно скромнее.

Как голливудские звезды выглядели 10 лет назад – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.

Поп-дива Мадонна

Актриса Джессика Бил

Актриса Кейт Хадсон

Модель Тайра Бэнкс

Певица Джанет Джексон

Актриса Кейт Бекинсейл

Певица Ники Минаж

Актриса Эми Шумер

Голливудская "Блондинка в законе" Риз Уизерспун

Актриса Элизабет Бэнкс

Актриса Дженнифер Лав Хьюитт

Телеведущая Эллен Дедженерес