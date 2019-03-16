Назад в прошлое: Николь Кидман вернулась к старому образу – фото

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Николь Кидман
Николь Кидман / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Николь Кидман изменила образ блондинки. Звезда предстала с легендарными рыжими кудрями во время съемок сериала "Отмена", в котором играет главную роль.

Про съемки нового проекта Николь сообщила на своей странице в Instagram.

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Кидман попала в объективы фотографов в длинной шубе с поясом винного цвета и высоких сапогах в тон. Самым большим сюрпризом для поклонников в сети стал образ актрисы с рыжеволосыми кудрями.

Добавим, что сериал "Отмена" основан на романе Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать". В нем говорится об успешном терапевте Грейс Сакс (играет Николь Кидман), у которой жизнь рушится перед публикацией ее книги.

Ніколь Кідман
Николь Кидман / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Николь Кидман Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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