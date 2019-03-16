Назад в прошлое: Николь Кидман вернулась к старому образу – фото

Голливудская актриса Николь Кидман изменила образ блондинки. Звезда предстала с легендарными рыжими кудрями во время съемок сериала "Отмена", в котором играет главную роль.

Про съемки нового проекта Николь сообщила на своей странице в Instagram.

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Кидман попала в объективы фотографов в длинной шубе с поясом винного цвета и высоких сапогах в тон. Самым большим сюрпризом для поклонников в сети стал образ актрисы с рыжеволосыми кудрями.

Добавим, что сериал "Отмена" основан на романе Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать". В нем говорится об успешном терапевте Грейс Сакс (играет Николь Кидман), у которой жизнь рушится перед публикацией ее книги.



Николь Кидман / Getty Images