Назад в прошлое: Оля Полякова показала, как выглядела в 16 лет

Певица Оля Полякова решила удивить своих поклонников в сети. Перед Рождеством звезда показала фото, на котором ей всего 16 лет.

Популярная певица Оля Полякова за время вокальной карьеры стала настоящим секс-символом. Стройная фигура, роскошные длинные ноги, белокурые волосы и эффектная внешность привлекают внимание многих украинцев. И пока немало хейтеров утверждают, что это всего лишь результаты кропотливого труда пластических хирургов, Оля Полякова с легкостью доказала обратное.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала архивное фото. Перед камерой Оля Полякова позировала в приталенном платье с цветным принтом, которое подчеркнуло ее стройные формы. Собранные в пучок волосы, макияж с акцентом на глаза и украшения завершили достаточно эффектный look артистки.

16! Еще до появления Photoshop, – с юмором заявила Оля Полякова.

Пользователи сети сразу же засыпали артистку комплиментами и отметили, что старшая дочь Оли Поляковой – Мария – очень похожа на свою звездную маму.