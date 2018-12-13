Назад в прошлое: шведская принцесса Виктория повторила образ своей мамы

Шведская принцесса Виктория стала участницей грандиозного светского события – церемонии награждения Нобелевской премии. На западе представительница королевской семьи засветила такое же платье, в котором когда-то была ее мама.

Как сообщает People, церемония прошла в Стокгольме. Представители королевской семьи Швеции не обошли вниманием знаковое событие и посетили ежегодное событие. Однако принцесса Виктория сумела поразить публику.

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Перед лауреатами и высокопоставленными гостями она появилась в пышном платье Nina Ricci с большим бантом. Впечатляющим было то, что в таком же образе в 1995 году королева Сильвия пришла на вручение Нобелевской премии. Отличие в образ двух красавиц была только в тиаре.



Принцесса Виктория и королева Сильвия / People



Шведская принцесса Виктория на Нобелевской премии 2018 / People



Королева Сильвия, 1995 год / People



Шведская принцесса повторила образ своей матери / People

Стоит отметить, что мероприятие также посетила и королева Сильвия. На этот раз она впитала элегантное платье зеленого цвета с кружевом. Роскошная корона и украшения завершили ее эффектный образ.