Назвали певицу, которая больше всего зарабатывает: рейтинг Forbes

87 Читати новину українською
Кэти Перри
Кэти Перри / www.instagram.com/katyperry

Популярная певица Кэти Перри возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2018 года: благодаря концертному туру Witness: The Tour она заработала 83 миллиона долларов.

Список опубликован на сайте журнала Forbes.

Читайте также: Названа самая высокооплачиваемая телеактриса: рейтинг Forbes

Что интересно, Кэти Перри в 2015 году также лидировала в рейтинге издания, заработав 135 миллионов долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Второе место получила Тейлор Свифт. Прибыль певицы составила 80 миллионов долларов. Источник отмечает, что достаточно успешным стал ее альбом Reputation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Taylor Swift (@taylorswift)

Третью позицию в рейтинге заняла Бейонсе, заработавшая 60 миллионов долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Отметим, что в первую десятку вошли Дженнифер Лопес (47 миллионов долларов), Рианна (37,5 миллиона долларов), Хелена Фишер (32 миллиона долларов), Селин Дион (31 миллион долларов) и Бритни Спирс (30 миллионов долларов).

Теги: LifeStyle Бритни Спирс Музыка рейтинги Кети Перри Forbes Бейонсе Дженнифер Лопес
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
сегодня 09:01 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
2188
Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
19 ноября 17:17 Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
363
Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
19 ноября 11:32 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
285
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 1000
Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
17 ноября 10:05 Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
Юлія Девда 587
Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
16 ноября 15:59 Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
2220
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук