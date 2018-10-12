Назвали певицу, которая больше всего зарабатывает: рейтинг Forbes

Популярная певица Кэти Перри возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2018 года: благодаря концертному туру Witness: The Tour она заработала 83 миллиона долларов.

Список опубликован на сайте журнала Forbes.

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Что интересно, Кэти Перри в 2015 году также лидировала в рейтинге издания, заработав 135 миллионов долларов.

Второе место получила Тейлор Свифт. Прибыль певицы составила 80 миллионов долларов. Источник отмечает, что достаточно успешным стал ее альбом Reputation.

Третью позицию в рейтинге заняла Бейонсе, заработавшая 60 миллионов долларов.

Отметим, что в первую десятку вошли Дженнифер Лопес (47 миллионов долларов), Рианна (37,5 миллиона долларов), Хелена Фишер (32 миллиона долларов), Селин Дион (31 миллион долларов) и Бритни Спирс (30 миллионов долларов).