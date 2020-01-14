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Названо имя президента жюри Каннского кинофестиваля 2020

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Спайк Ли / IMDb

Уже в мае 2020 года в Каннах традиционно состоится известный на весь мир Каннский кинофестиваль. В этом году мероприятие пройдет во Франции уже 73-й раз! Так как до престижного события осталось около четырех месяцев, в сети появилось имя того, кто возглавит уважаемое жюри.

Пресс-служба Каннского кинофестиваля сообщила местным изданиям о том, что популярное мероприятие получило своего президента жюри. В частности, информация появилась на французском сайте Le Figaro.

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Возглавлять группу экспертов в кинематографе будет известный американский режиссер и сценарист Спайк Ли. 62-летний кинотворец известен такими работами, как "Черный клановец", "Не пойман – не вор", "Тропическая лихорадка" и другими.

В течение всей моей жизни важнейшие благословения случались со мной неожиданно, приходя ниоткуда. Когда мне позвонили и предложили стать Президентом жюри Каннского фестиваля в 2020 году, я был шокирован, счастлив и горд одновременно,
– написал Спайк Ли в своем обращении.

В источнике говорится, что другие члены жюри будут объявлены в апреле. Напомним, что Каннский кинофестиваль 2020 года пройдет с 12 по 23 мая.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Каннский кинофестиваль
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