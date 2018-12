Названы лучшие хиты 2018 года по версии The Guardian

Именитое британское издание The Guardian составило рейтинг лучших синглов 2018 года, в число которых вошли треки как известных звезд музыкальной индустрии, так и новички своего дела.

На сайте издания появился список из 100 музыкальных синглов, которые поразили в этом году шоу-бизнес больше всего. Рейтинг был составлен 50-ю кинокритиками британского издания, которые назвали лидера в престижном рейтинге.

Читайте также: Названа певица, которая больше всего зарабатывает: рейтинг Forbes

Им стал американский исполнитель и актер Дональд Гловер (сценическим именем Childish Gambino), который в мае выпустил трек This is America. С момента публикации в видеохостинге YouTube его просмотрели почти 450 миллионов раз. Стоит добавить, что в августе этого года на музыкальную награду MTV Video Music Awards 2018 исполнителя с песней This is America был номинирован 7 раз в разных категориях. И в двух из них он стал номинантом – "Лучшее видео с социальным посылом" и "Лучшая режиссура" (режиссер Hiro Murai).

Childish Gambino – This Is America: смотреть видео онлайн

Второе место заняла композиция Make Me Feel исполнительницы Жанель Монэ. Сингл, выпущенный в феврале 2018-го года, был также признан "гимном бисексуалов".

Janelle Monáe – Make Me Feel: смотреть видео онлайн

Тройку бесспорных лидеров закрепила молодая поп-певица Ариана Гранде со своей песней No Tears Left to Cry, вышедший в память о теракте на "Манчестер Арене" в Великобритании, где в 2017 году в этот момент выступала Гранде.

Ariana Grande – no tears left to cry: смотреть видео онлайн

ТОП-10 песен 2018 года по версии The Guardian:

1. Childish Gambino – This Is America

2. Janelle Monáe – Make Me Feel

3. Ariana Grande – no tears left to cry

4. Robyn – Honey: смотреть видео онлайн

5. Christine and the Queens – Girlfriend

6. Ariana Grande – thank u, next

7. Let's Eat Grandma – Hot Pink

8. Robyn – Missing U

9. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It: смотреть видео онлайн

10. The 1975 – Love It If We Made It