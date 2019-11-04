Названы самые популярные голливудские звезды в социальных сетях: кто возглавил рейтинг
Самой популярной личностью среди актеров стала звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, которая меньше чем за месяц смогла набрать более 18 миллионов читателей на своей инстаграм-странице.
Рейтинг был сформирован на основе изучения предпочтений пользователей самых популярных соцсетей-фейсбука, инстаграма, твиттера и ютуба. Данные собирали за календарную неделю, завершившуюся 29 октября. Об этом говорится в рейтинге аналитической компании MVPindex, опубликованном журналом The Hollywood Reporter.
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Свой аккаунт в инстаграме Дженнифер Энистон зарегистрировала в середине октября. Совместное фото с актерами сериала "Друзья" – первая публикация голливудской звезды. Именно за роль Рэйчел Грин она была награждена премией Золотой глобус и Эмми. Поэтому не удивительно, что это сообщение набрало шесть миллионов "лайков" за первые десять часов и принесло звезде популярность не только в киноиндустрии, но и на просторах социальных сетей.
За сутки на страницу актрисы подписались почти четыре миллиона пользователей, сейчас на ее аккаунт в инстаграме подписаны 18 миллионов людей.
Второе место занял Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала". Он также входит в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира и награжден премией "The Icon Generation" на MTV Movie & TV Awards 2019 за положительное влияние на общество.
Третье место выборили поклонники для актрисы Лили Рейнхарт. Она больше всего известна по роли Бетти Купер в подростковой драме "Ривердэйл".
В пятерке также Камила Медес и Гэбриэл Юнион. Далее расположились Джордж Такей, Мэделин Пэтш, Приянка Чопра, Нина Добрев и Эмили Ратаковски.
Напомним, что Дженнифер Энистон также попала в список самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, заработав за год 28 миллионов долларов.
Кто возглавил рейтинг самых популярных актеров в сети:
1. Дженнифер Энистон
2. Двейн Джонсон
3. Лили Рейнхарт
4. Камила Медес
5. Гэбриэл Юнион
6. Джордж Такей
7. Мэделин Петш
8. Приянка Чопра
9. Нина Добрев
10. Эмили Ратаковски