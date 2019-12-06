Названы самые популярные города, которые посещали туристы в 2019 году
Международная организация Euromonitor International составила список 10 городов, которые больше всего посещали туристы в 2019 году. Рейтинг самых популярных городов мира они изложили в своем отчете.
Исследования Euromonitor принимало во внимание туристов, которые находились в городе дольше, чем сутки и меньше, чем год. Рейтинг также учел людей, которые путешествовали не только по бизнесу, но и просто ездили в гости к друзьям или ради развлечений, передает Bloomberg.
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10 самых популярных городов, которые посещали туристы в 2019 году
- Гонконг – 26,7 млн туристов
Гонконг
- Бангкок – 25,8 млн туристов
Бангкок
- Макао – 20,6 млн туристов
Макао
- Сингапур – 19,8 млн туристов
Сингапур
- Лондон – 19,6 млн туристов
Лондон
- Париж – 19,1 млн туристов
Париж
- Дубаи – 16,3 млн туристов
Дубаи
- Дели – 15,2 млн туристов
Дели
- Стамбул – 14,7 млн туристов
Стамбул
- Куала-Лумпур – 14,1 млн туристов
Куала-Лумпур
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