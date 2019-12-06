Названы самые популярные города, которые посещали туристы в 2019 году

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Список самых посещаемых городов туристами в 2019 году / keep-eyes-open.com

Международная организация Euromonitor International составила список 10 городов, которые больше всего посещали туристы в 2019 году. Рейтинг самых популярных городов мира они изложили в своем отчете.

Исследования Euromonitor принимало во внимание туристов, которые находились в городе дольше, чем сутки и меньше, чем год. Рейтинг также учел людей, которые путешествовали не только по бизнесу, но и просто ездили в гости к друзьям или ради развлечений, передает Bloomberg.

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10 самых популярных городов, которые посещали туристы в 2019 году

  • Які міста у світі найчастіше відвідували туристи у 2019 році - подивись рейтингГонконг – 26,7 млн туристов


Гонконг

  • Які міста у світі найчастіше відвідували туристи у 2019 році - подивись рейтингБангкок – 25,8 млн туристов


Бангкок

  • Які міста у світі найчастіше відвідували туристи у 2019 році - подивись рейтингМакао – 20,6 млн туристов


Макао

  • Які міста у світі найчастіше відвідували туристи у 2019 році - подивись рейтингСингапур – 19,8 млн туристов

Сінгапур
Сингапур

  • Які міста у світі найчастіше відвідували туристи у 2019 році - подивись рейтингЛондон – 19,6 млн туристов


Лондон

  • Париж – 19,1 млн туристов


Париж

  • Дубаи – 16,3 млн туристов


Дубаи

  • Дели – 15,2 млн туристов


Дели

  • Стамбул – 14,7 млн туристов


Стамбул

  • Куала-Лумпур – 14,1 млн туристов

Куала-Лумпур
Куала-Лумпур

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Автор: Юлия Турелык
Теги: рейтинги LifeStyle Отдых Путешествия
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