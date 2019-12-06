Названы самые популярные города, которые посещали туристы в 2019 году

Международная организация Euromonitor International составила список 10 городов, которые больше всего посещали туристы в 2019 году. Рейтинг самых популярных городов мира они изложили в своем отчете.

Исследования Euromonitor принимало во внимание туристов, которые находились в городе дольше, чем сутки и меньше, чем год. Рейтинг также учел людей, которые путешествовали не только по бизнесу, но и просто ездили в гости к друзьям или ради развлечений, передает Bloomberg.

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10 самых популярных городов, которые посещали туристы в 2019 году