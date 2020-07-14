Украинская телеведущая Оля Фреймут давно завоевала звание звездного эксперта по этикету, а к ее советам прислушиваются тысячи поклонниц. На этот раз она решила рассказать, как ведут себя женщины с хорошими манерами и привела примеры реальных жизненных ситуаций.

Личный профиль Оли Фреймут в инстаграме давно превратился в подборку советов современного этикета. Звезда откровенно делится с поклонницами, как вести себя за столом и что надевать для официальных встреч или свиданий. Новое сообщение она посвятила хорошим манерам, которые присущи настоящей даме.

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Как ведет себя женщина с манерами?

Не бегает за мужем, не пишет и не звонит первой

Оля Фреймут убеждена, что покорять сердца любимых и делать первые романтические шаги в отношениях должны мужчины. Женщины смело могут кокетничать с поклонниками, однако им не стоит демонстрировать свои чувства первыми. Ведущая советует не принимать приглашение на свидание сегодня на завтра, ведь у настоящей дамы вечер уже занят.

Не жалеет доброго слова

​По мнению звезды, дама не будет беречь улыбки для дирекции, а будет одинаково любезной и к начальству и к продавщице фруктов, ведь ей не жалко улыбки для всех.

Не называет уборную туалетом, а нижнее – трусами

​Ольга Фреймут убеждена, что женщины с манерами должны быть грамотными, образованными и тактичными во время разговора. Они свидетельствуют о своем интеллекте культурой речи.

Не показывает неуверенность

​Ведущая уверяет, что дамы четко формулируют свои желания. Вместо фразы "могу ли я попросить разрешения показать мне вон тот платок" и "извините, пожалуйста, но я бы хотела пересесть подальше от солнца", они говорят "дайте, пожалуйста, платок" и "я пересяду, потому что солнце слишком палящее".

Ровно держит спинку

​Оля Фреймут отметила, что этому правилу следует придерживаться, даже если жизненные хлопоты ураганом сносят с ног".