Популярная певица Яна Шамаева, которая известна украинской публике как Jerry Heil, переехала в новую квартиру. Звезда поспешила показать свое жилье и отметила, что решилась на переезд неспроста.

Новостями о переезде 24-летняя Jerry Heil поделилась в инстаграм-профиле. Певица не успела ещё разобрать вещи, как устроила фэшн-съемку рядом с многочисленными коробками, в которые упаковала все свои вещи. Она не стала мудрить со стильными образами и на фото предстала в домашней белой майке и в красных шортах.

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Локацией для фотосессии стала светлая уютная кухня в бело-серых цветах. Jerry Heil откровенно призналась, что обожала свою предыдущую квартиру даже несмотря на то, что она была небольшой. По словам звезды, площадь предыдущего жилья составляла 30 квадратных метров.

Исполнительница не стала рассекречивать, какой район выбрала, однако заинтриговала, что на переезд решилась неспроста. Она отказалась называть истинную причину, но пообещала объявить ее в реалити-шоу о собственной жизни, которое появится на ее ютуб-канале. Звезда рассказала, что съемки начнутся уже в конце июня, а рядом с ней будет съемочная группа, так как в последнее время в ее жизни происходят странные вещи.

Я волнуюсь и нервничаю каждый день. Я не чувствую себя в безопасности. Произошло то, о чем сначала мечтают, а потом боятся,

– поделилась Jerry Heil в инстаграм-сторис.

Поклонники поздравили исполнительницу с переездом и в комментариях к записи признались, что будут скучать по виду из её балкона, который артистка довольно часто выбирала для съемок в предыдущей квартире.