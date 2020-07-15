Алла Костромичова – модель, которой удалось получить признание далеко за пределами Украины и войти в список 50 наиболее востребованных моделей мира. Но найти место, которое она смогла бы назвать домом, ведущая реалити Нового канала "Топ-модель по-украински" так и не смогла.

Ведущая "Топ-модели по-украински" на Новом канале призналась, почему не может жить в Украине. Об этом она рассказала Маше Ефросининой в ютуб-проекте "Экзамен на откровенность".

Интересно Маша Ефросинина откровенно рассказала о пластике и отреагировала на критику

Я жила и в Лондоне, и в Париже, и в Милане, летала по всему миру. У меня вообще не было ощущения, что я где-то живу. Просто я 10 лет жила с двумя чемоданами. У меня очень болезненное отношение к вопросу, что такое дом. Я на том этапе, когда нет ощущения дома,

– призналась Алла.

По словам Аллы, здесь речь идет не о типе недвижимости, ведь собственную квартиру в Киеве Костромичова купила очень давно. А вот считать ее домом она не может до сих пор.

"Я не чувствую себя дома нигде. Когда я выбирала квартиру в Киеве, покупала ее в Академгородке, потому что недалеко жили родители моего тогдашнего бойфренда. Это была квартира, где мы должны были жить, воспитывать ребенка, ведь бабушка-дедушка рядом ... потом это все распалось. В Нью-Йорке у меня какое-то внутреннее впечатление, что это временно. Не представляю, как я старею в этом городе, такого не будет", – вспомнила ведущая "Нового канала".

Не представляет Алла жизни и в родной Украине – на то есть веские причины.

В Украине у меня щемит сердце, я люблю Киев, здесь мои друзья, близкий мне менталитет. Я счастлива здесь каждый день, но не могу жить в Украине, потому что у меня муж в Америке ... Понятие "дом" в детстве у меня было как аксиома, данность, стабильность. Теперь же родной Севастополь ушел в прошлое, остался в далеком ностальгическом океане. Наверное, теперь у меня просто искаженное понимание слова "дом",

– подытожила Алла.

Больше о том, с чем мириться Алла Костромичова в браке с миллионером Джейсоном Капоне, как изменил супермодель сын Сальваторе и что она хотела бы изменить во внешности – в интервью Маши Ефросининой в проекте "Экзамен на откровенность".

Алла Костромичова в интервью Маши Ефросининой: видео