Гимнастка Даша Ульянова так и не построила отношения с Максимом Михайлюком после реалити-шоу "Холостяк", однако получила колоссальную поддержку зрителей. Победительница проекта вдохновила поклонниц к работе над собой и показала, как выглядела до похудения.

Даша Ульянова часто общается с поклонниками в сети, отвечая на самые популярные вопросы постами в инстаграм-профиле. Девушка, пластичностью и красотой которой восхищалась вся страна, призналась, что комплексовала по поводу своего внешнего вида и стеснялась своего отражения в зеркале.

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С самого детства Даша занималась гимнастикой, однако несколько лет назад ее физическая форма существенно изменилась. Она рассказала, что в ее жизни стало так много спорта, что она отказалась от тренировок. В тот момент об идеальной фигуре она могла только мечтать.

Я себя не любила, не принимала, комплексовала, заедала определенные жизненные невзгоды,

– написала Даша Ульянова.

Победительница "Холостяка-10" мотивировала поклонниц, которые недовольны весом, пересмотреть свое питание, образ жизни и начать избавляться от лишних килограммов прямо сейчас. Она подчеркнула, что стоит любить себя в любом весе и чувствовать внутреннюю гармонию.

Даша Ульянова до и после похудения / Фото: Instagram / @dasha_ulyanovaa

Как Даша Ульянова выглядела до проекта "Холостяк-10"?