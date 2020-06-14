Не любила себя: победительница "Холостяка-10" показала фото до похудения
Гимнастка Даша Ульянова так и не построила отношения с Максимом Михайлюком после реалити-шоу "Холостяк", однако получила колоссальную поддержку зрителей. Победительница проекта вдохновила поклонниц к работе над собой и показала, как выглядела до похудения.
Даша Ульянова часто общается с поклонниками в сети, отвечая на самые популярные вопросы постами в инстаграм-профиле. Девушка, пластичностью и красотой которой восхищалась вся страна, призналась, что комплексовала по поводу своего внешнего вида и стеснялась своего отражения в зеркале.
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С самого детства Даша занималась гимнастикой, однако несколько лет назад ее физическая форма существенно изменилась. Она рассказала, что в ее жизни стало так много спорта, что она отказалась от тренировок. В тот момент об идеальной фигуре она могла только мечтать.
Я себя не любила, не принимала, комплексовала, заедала определенные жизненные невзгоды,
– написала Даша Ульянова.
Победительница "Холостяка-10" мотивировала поклонниц, которые недовольны весом, пересмотреть свое питание, образ жизни и начать избавляться от лишних килограммов прямо сейчас. Она подчеркнула, что стоит любить себя в любом весе и чувствовать внутреннюю гармонию.
Даша Ульянова до и после похудения / Фото: Instagram / @dasha_ulyanovaa
Как Даша Ульянова выглядела до проекта "Холостяк-10"?