Громкое дело Джонни Деппа и Эмбер Херд набирает обороты. Экс-супруги сейчас находятся в Лондоне и ежедневно информируют общественность о новых деталях их совместной жизни. Как оказалось, у актрисы мог быть роман с известным актером и режиссером Джеймсом Франко, которого неоднократно обвиняли в домогательствах в Голливуде.

Несколько дней назад в столице Великобритании начался судебный процесс по делу о клевете, в котором 57-летний Джонни Депп обвиняет свою 34-летнюю бывшую жену Эмбер Херд. Дело касается также издания The Sun, которое опубликовало статью, где актер желает смерти своей экс-жене, сообщает 24 канал.

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Выяснилось, что в 2015 году во время съемок фильма "Аддеролловвые дневники", где главные герои – актеры Джеймс Франко и Эмбер Херд – вероятно начали отношения вне съемочной площадки, сообщает Just Jared. Хотя решение Херд сниматься в этом фильме в начале изрядно удивило Джонни Деппа. По его словам, такое решение даже заставило его ревновать к Франко, но тогда он еще ничего не подозревал о предательстве.

Меня поразило, что она внезапно стала такой дружелюбной и счастливой с ним. Ранее она рассказала мне много вещей, которые очень-очень негативно касались мистера Франко. О том, что он пытался поцеловать ее и домогался до нее и других на съемках предыдущего фильма (вероятно, "Ананасовый экспресс: Сижу, курю", – LifeStyle 24). По ее словам, он был подонком и насильником. Она сказала, что он также достаточно агрессивен в своих действиях в отношении нее,

– заявил Депп.

"Я подозревал, что у мисс Херд был роман с мистером Франко, и это подтвердилось", – констатировал Джонни Депп.

Когда же адвокат сделал замечание Деппу, что он использовал слово "насильник" в качестве громкого заявления, тот ответил, что: "Это просто слово, которое прозвучало в ответ на действия мистера Франко, описанные мне мисс Херд".

Эмбер Херд и Джеймс Франко во время съемок фильма "Аддеролловые дневники" / Splash News

Также в зале суда было упомянуто о случаях якобы агрессии актера в отношении бывшей жены, когда они летели из Бостона в Лос-Анджелес в мае 2014 года. Тогда Депп, будучи в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, якобы напал на свою жену, обвинив ее в том, что она изменила ему с Джеймсом Франко, а потом отключился в туалете самолета. Он возразил, что кричал, что Эмбер нравилось "трахаться на съемочной площадке", а также отрицал тот факт, что неприлично комментировал ее интимные месте и допрашивал, был ли у нее секс с Франко.

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"При таких обстоятельствах я бы этого не сделал. Есть вероятность, что нечто подобное может сорваться с моих уст в зависимости от того, что она сказала до этого, но я не впадал в ярость во время полета", – заявил актер.

Что известно о скандале между Херд и Деппом?

Пара познакомилась во время съемок киноленты "Ромовый дневник" и после этого у них завязались романтические отношения. В 2015 году пара поженилась, но уже в следующем году Херд подала на развод и обвинила мужа в домашнем насилии. Долгое время она представляла доказательства его жестокости и представляла свидетелей дела. Но через некоторое время Джонни Депп собрался с мыслями и решил подать на женщину в суд, обвинив ее в клевете. Он предоставил доказательства таких же насильственный действий в отношении Херд, а также обвинил ее в измене с Илоном Маском, которая произошла еще во время их брака. Если вину Эмбер докажут, то ей светит 3 года заключения за клевету и возмещение в размере 50 миллионов долларов – более 1,3 миллиарда гривен.

Джонни Депп также подал иск на британский таблоид The Sun за клевету в статье, которая вышла в свет в апреле 2018 года. В материале его показали как абьюзера, который бил свою жену. Его адвокаты уверяют, что издание прибегло к ложным обвинениям серьезных масштабов, ведь заявления Эмбер Херд о домашнее насилии – полная ложь.