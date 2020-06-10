Украинский артист Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова поженились еще 29 мая, но только 10 июня решили рассказать об этом миру. В интервью программы "Прямой вопрос" концертный директор Екатерина поделилась, что хочет прожить с Виктором всю жизнь, но спокойно относится к тому, что, возможно, они когда-то расстанутся.

25-летняя Екатерина и 54-летний Виктор в день запланированной свадьбы, 10 июня, признались всему миру, что уже как 12 дней находятся в статусе жены и мужа. В день церемонии бракосочетания пара дала откровенное интервью в программе "Прямой вопрос", где каждый из них рассказал об их отношениях и закулисье личной жизни.

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Екатерина Репяхова в свою очередь поделилась, что не обращает внимания на нападки хейтеров относительно их разницы в возрасте (29 лет), поскольку считает, что возраст – это не показатель счастья или любви в семье. Она твердо убеждена, что от измен или иных проблем в браке не застрахован никто, поэтому рационально смотрит на ситуацию.

Может что-то случится, может мы столкнется с каким-то пробемами.. Мы реально смотрим на вещи и никто не дает клятву, что мы проживем всю жизнь. Может и нет, но от этого не застрахован никто. Хоть бы ему было 20 лет, хоть 50. Не возраст – показатель счастья, и совершенно непредсказуемо, как повернется жизнь,

– поделилась Екатерина.

Вместе с тем она поделилась, что не считает, что должен быть один брак на всю жизнь, если он несчастлив. Потому что лучше от этого не будет никому.

"Я всегда так говорила и многие этого не понимали. Я когда-то сказала такую фразу, что у меня будет второй муж. Ну а что? А когда мне будет 50 лет? Я реально сказала честно, что у меня есть стимул хорошо выглядеть в 50 лет. Я не вижу в этом ничего плохого, я реально смотрю на вещи, – пояснила Екатерина. – Я не понимаю этих людей, которые реально бьют себя в грудь и говорят, что: "Нет, брак должен быть один и на всю жизнь". Ну смотря, какой это брак. У меня есть масса примеров, где люди прожили всю жизнь, воспитали психологически искалеченных детей, и что хорошего в том, что они жили вместе?"

Екатерина Репяхова вспомнила про своего отца, который ушел из семьи, когда она была еще школьницей, и считает такое его решение абсолютно правильным.

"Мне папа спас жизнь тем, что ушел от нас, когда мне было 11 лет. Я выросла полноценным ребенком, в любви. У него (отца – LifeStyle 24) усложнялось психическое состояние, он немножко нездоровый человек, поэтому хорошо, что так случилось. Поэтому ничто не показатель. В жизни все очень индивидуально,

– убеждена девушка.

Смотрите полное интервью Екатерины Репейного и Виктора Павлика онлайн: