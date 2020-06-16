Весь мир в ожидании премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать". Презентацию фильма уже переносили из-за пандемии коронавируса. И на днях авторы проека объявили окончательную дату, а в сети распространились слухи о дочери Джеймса Бонда.

На твиттер-странице франшизы официально объявили, что первые сеансы "007: Не время умирать" в Европе состоятся 12 ноября 2020 года. На эту дату стоит ориентироваться и украинским киноманам, так как дату релиза пока не изменили. В то же время в США ленту будут транслировать в кинотеатрах с 20 ноября.

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Кроме этого, в сети презентовали новые кадры продолжение культовой франшизы. В то же время в сети раскрыли интересную деталь, в фильме может появиться дочь Джеймса Бонда – 5-летняя Матильда.



Новые кадры из фильма "007: Не время умирать" / Фото Twitter / @007



Фильм о Джеймсе Бонде выйдет в прокат в ноябре / Фото Twitter / @007



"007: Не время умирать" / Фото Twitter / @007

Что известно о дочери Джеймса Бонда

На данный момент официального подтверждения нет, поэтому будет ли маленькая Матильда героиней фильма – остается секретом. В то же время инсайдеры The Mirror утверждают, что девочка таки появится в 25-ой части франшизы.

Своеобразным подтверждением этому стали и фрагменты сценария "007: Не время умирать", которые продали на eBay. Там говорится, что 5-летняя Матильда будет готовиться к тому, чтобы стать двойным агентом и превзойти славу отца. Такой поворот сюжета очень неожиданный, ведь зрители привыкли к образу ловеласа. Однако именно девочка способна освежить франшизу. Более того, о Матильде планируют снять отдельный проект, к которому привлекут Фиби Уоллер-Бридж.

Что до "007: Не время умирать", то сюжет будет построен вокруг событий, которые происходят через 5 лет после предыдущей ленты. Джеймс Бонд захотел уйти в отставку, поселившись на Ямайке. Однако его райские будни завершатся, когда к спецагента посетит Феликс Лейтер из ЦРУ. Она расскажет Бонду об исчезновении ученого, который способен уничтожить мир. Поэтому "агент 007" неожиданно для себя получит новую опасную миссию.

Голливудские актеры и их роли в "007: Не время умирать":

Дэниел Крейг – спецагент Джеймс Бонд

Раме Малек – главный антагонист

Рэйф Файнс – директор МИ-6 Гарет Маллори

Наоми Харрис – ассистентка Ева Манипенни

Рори Киннир – руководитель штаба Билл Таннер

Леа Сейду – новая девушка Бонда Мадлен Свон

Джеффри Райт – друг Бонда Феликс Лейтер

Ана де Армас – Палома

Лашана Линч – Номи.

Дэвид Денсик – злодей Волдо

Кристоф Вальц – Эрнст Ставро Блофельд

Смотрите трейлер к фильму "007: Не время умирать": видео