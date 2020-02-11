Не "Бездна", а дно: в сети раскритиковали трейлер к российскому фильму "Чернобыль"

После успеха сериала "Чернобыль" от HBO немало киностудий и режиссеров взялись за создание подобных проектов, однако, похоже, не всем это удается. К примеру, первый тизер к российскому фильму "Чернобыль: Бездна" "разгромили" за несколько часов.

Первый тизерный трейлер к российскому фильму "Чернобыль: Бездна" появился на видеохостинге YouTube накануне, 10 февраля. Меньше чем за сутки ролик посмотрели более 700 тысяч раз, однако при таких просмотрах, он получил 7 тысяч "дизлайков" и 1,6 тысячи лайков.

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Автором идеи и режиссером ленты выступает российский актер Даниил Козловский, который также сыграл главную роль в картине. Собственно, из-за этого он и наткнулся на резкую критику в комментариях.

"Фильм Даниила Козловского о Данииле Козловском", "Сам играю, сам пою, сам билеты продаю", "Сам придумал. Сам снял. Сам сыграл. Сам смонтировал. Сам посмотрел", – такие и подобные комментарии оставляют зрители под видеороликом.



Скриншот комментариев под трейлером российского фильма "Чернобыль"

Также ценители киноискусства отметили, что качество съемки ужасное, как и спецэффекты в ролике. "Снимать такое после HBO – самоубийство", "На спецэффекты у Козловского денег не хватило", "Фильм еще не вышел, а уже вошел в "отстой", "Оскар за спецэффекты дыма", – саркастически комментировали видеоролик зрители.

Чернобыль. Бездна: российский трейлер к фильму