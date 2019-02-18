Не боимся признавать свои слабости, – KAZKA прокомментировала критику о выступлении на Нацотборе

Украинская группа KAZKA, которая быстро завоевала славу и выступила в Национальном отборе на Евровидение-2019, получила беспощадную критику от зрителей и звездных судей шоу. Перед финалом вокального проекта музыканты решили обратиться к поклонникам и прокомментировать нелестные отзывы.

Согласно жеребьевке, группа KAZKA вышла на сцену во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019. Противоречащее выступление состоялось 16 февраля в Киеве.

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Еще во время трансляции шоу немало пользователей сети не скрывали своего разочарования от вокала солистки коллектива Александры Зарицкой. Люди даже ввели флешмоб #NOKAZKA. Пение артистки назвали далеким от идеала и звездные судьи, которые посоветовали девушке преодолеть чрезмерное волнение. На такую ​​беспощадную критику решили отреагировать сами участники KAZKA, которые сделали это публично, на своей странице в Instagram.

Сначала музыканты обратились к своим поклонникам и к творческой команде со словами благодарности. Группа KAZKA призналась, что именно благодаря немалой поддержке они стремятся достигать новых высот. Кроме этого, коллектив заявил, что имеет куда расти и не боится признавать свои слабые места.

Претендовать на то, чтобы выступать от имени всей страны – это большая ответственность! Мы не боимся признавать свои слабости. Нам есть над чем работать и куда совершенствоваться. Понимаем, что общество (как фанаты, так и те, кто не желают нам удачи) будут каждую нашу ошибку рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучшим! К сожалению, мы также заметили попытки задействовать грязные методы борьбы в Нацотборе 2019 года,

– заявил группу.

Кроме этого, украинские музыканты добавили, что не намерены опускать руки из-за беспощадной критики в сети, потому что верят "в себя, в свою команду, в своего зрителя и в ту музыку, которую играют".

Выступала группа KAZKA третьей в полуфинале Национального отбора. От звездного жюри и зрителей коллектив получил средние баллы, что помогло им попасть в финал шоу. Сейчас сеть покоряет кавер на конкурсную песню KAZKA, а меломаны отмечают, что малоизвестная певица значительно лучше исполнила композицию Apart, чем ее кумир – Александр Зарицкая.

Нацотбор Евровидение-2019: смотреть онлайн – выступление группы KAZKA