Не будьте эгоистичными, – Белла Хадид призвала поклонников придерживаться карантина

Весь мир продолжает обсуждать пандемию коронавируса. В частности, в сети звезды распространяют сообщения, связанные с карантином. Модель Белла Хадид также не стоит в стороне важной темы и публично призвала поклонников придерживаться советов ВОЗ.

На инстаграм странице Белла Хадид рассказала, что перед вспышкой эпидемии и объявлением о пандемии находилась за границей. Модель приняла участие в показах новых коллекций легендарных брендов. Звезда покоряла подиумы во время Недели моды в Милане, Лондоне и Париже, поэтому по возвращении в Нью-Йорк изолировалась от других в своем доме.

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Белла Хадид отметила, что не имеет признаков коронавируса, однако решила не быть эгоистичной и не подвергать опасности других людей, у которых слабая иммунная система. Модель призвала поклонников также серьезно отнестись к пандемии и выполнить просьбу ВОЗ.

"Для молодых и здоровых людей соблюдения дистанции может быть не так актуально. Но не будьте эгоистичны, будьте внимательны к тем, чья иммунная система не такая сильная. Важно серьезно отнестись к этому времени, чтобы замедлить распространение вируса. Я бы сказала, что сейчас лучше переоценить ситуацию, чем недооценить ее", – отметила Белла Хадид.

Кроме того, модель обратила внимание на новости о панике среди людей. Американцы также делают запас продовольствия и средств для гигиены. Поэтому Белла Хадид попросила подписчиков блога не забывать о толерантности и этикете во время шопинга.

В то же время манекенщица решила разбавить ленту новостей эффектным фото. Белла Хадид призналась, что украсила новый апрельский выпуск Vogue. На фото она предстала в трендовом комбинезоне.

Забавно писать о моей работе во время этого хаоса, но мне так хочется поблагодарить Vogue Korea и фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенце. Жить и любить, любить и жить. Спасибо,

– написала модель под новым снимком.

По последним данным, коронавирусом заболели около 180 тысяч человек. Болезнь стремительно распространилась из Китая на весь мир и пока нет европейской страны, где бы не обнаружили болезнь. Коронавирус угрожает тем, что вызывает пневмонию, которая уже унесла жизни более 7 тысяч человек. Поэтому ВОЗ рекомендует придерживаться простых правил во время пандемии, которые снижают шансы заболеть.



Эти правила могут уберечь ваше здоровье / Инфографика 24 канала