Не Черным квадратом единым: почему Малевич украинец

Каждый знает о "Черном квадрате" Казимира Малевича. Однако далеко не каждый понимает, в чем суть гениальности этого художника. В день рождения авангардиста вспоминаем его биографию, искусство и почему можем считать его украинским художником.

Можем ли мы считать Малевича украинским художником?

За право называть Казимира Малевича своим ведут споры сразу три страны! По иронии судьбы, кроме Украины, на него претендуют Польша и Россия. Два государства, с которыми мы и так имеем немало спорных вопросов... Итак, как каждая из стран объясняет национальную принадлежность Малевича именно к их народу.

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Казимир Малевич

Польша

Польская сторона обосновывает это тем, что семья Малевича была польской. Соответственно его родным языком тоже был польский. Так как это язык, которым пользовались его члены семьи. С родителями Малевич действительно говорил на польском. Однако, по свидетельствам очевидцев, на улице он говорил по-украински.

Россия

Представители России подчеркивают, что художник прожил немало лет на территории их государства. Здесь он много творил и оставил свое творческое наследие.

Заметим, в детстве для художника русская речь была экзотической. Он изучил ее значительно позже, после польской и украинской. И до самой смерти в его разговорах проскакивали польские и украинские словечки.

Украина

Малевич родился в Киеве.



Дом, в котором родился Малевич

До 17-ти лет художник неоднократно переезжал и жил в различных городках и селах Украины. Частые переезды были связаны с профессиональной деятельностью отца – он был инженером на сахарном производстве. Он успел пожить на Подолье, Черниговщине, Харьковщине.

Именно на территории Украины Малевич начал учиться рисовать. Его профессиональное обучение началось в Киевской художественной школе у Николая Пимоненко (известный украинский художник-живописец).

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Но это не основное. Важно, что в анкетах в графе "национальность" Малевич неоднократно писал о себе "украинец". А это явно свидетельствует о том, что художник считал себя украинцем.

Художник не раз упоминал, что на его творчество огромное влияние имела жизни в украинских селах. Он помогал разрисовывать печи, мазать глиной полы, рисовать по стенам узоры. Эти несложные бытовые занятия были для него искусством.

Уже живя в России, Малевич писал, что его тянет в Киев. Свои научные труды он писал на украинском.



Малевич часто писал на украинском

Жизнь гения

В конце концов, не так важно, какой национальности был художник. Ведь его творческое достояние – мирового уровня. Малевич является одним из основателей абстрактного искусства.

Как мы уже упоминали выше, детство и юность художник провел в Украине, часто меняя место жительства. В 25 лет он переехал в Москву. Здесь продолжил художественное образование. Участвовал в выставках, стал преподавать.



Автопортрет

В 1927 году переехал в Киев и собирался остаться там навсегда. Однако здесь начались настоящие репрессии против интеллигенции... Его, как и других профессоров, которые имели дореволюционное образование, уволили. Началось давление и преследования. Поэтому Малевич был вынужден вернуться в Россию. В 1930-м в Киеве все же состоялась выставка художника.

Далее Малевича пробовали обвинить в сотрудничестве с Германией. Он был в пыточной, его заставляли признаться в шпионаже. Однако он не поддался. Через некоторое время художник заболел и в 1935 году умер. От онкологической болезни он медленно угасал 2 года...

За ним ухаживала его третья жена, украинка Наталья, которая была младше мужа на 23 года. В предыдущих двух браках у Малевича были дети.



Незадолго до смерти, с третьей женой

Важный факт в биографии Малевича: он единственный украинский художник, который отражал в то время в своих работах Голодомор в Украине. Этой трагической странице из жизни украинцев была посвящена целая серия работ. Например, на картине "Где серп и молот, там смерть и голод", карандашом изображены три фигуры, черты лица у которых заменены серпом и молотом, крестом и гробом.



Единственный, кто рисовал Голодомор

В целом творческое наследие художника оптимистичное, яркое. Однако серия работ на границе 32-33-х годов жуткая и трагическая. Здесь много гробов, крестов, снопов, почерневших людей.

Творчество: кратко, что творил Малевич

Малевич – один из основателей новых направлений в абстрактном искусстве – супрематизма и кубофутуризма.

Что такое супрематизм? Направление авангардного искусства, которое характеризуется беспредметностью и геометризмом. Оно перешло и широко применяется в плакате, графике и урбанистике.

По Малевичу, в этом стиле живопись абсолютно и окончательно отрывается от попыток изобразить реальный мир. Он был убежден, что художник должен сосредоточиться на цвете, форме, фактуре. И лишь тогда получит действительно живописное произведение.

Собственно в этом стиле выполнен гениальный "Черный квадрат". До него автор дошел не сразу. Сначала он творил в стиле супрематичной живописи, портрета. Дальше, собственно, был "Черный квадрат". Кстати, кроме него есть и "Красный квадрат". Все его произведения этого периода имеют длинные развернутые названия. Например "Красный квадрат" назывался сначала "Живописный реализм крестьянки в 2-х измерениях".



1915 год

А завершением становления супрематизма художника считается полотно "Белое на белом". Здесь видим не только отсутствие предметов, но и цвета. Картина создана в 1918 году.



Завершающий этап супрематизма Малевича: 1918 год

В 1920-х годах он возвращается к изобразительности, но уже обогащенной достижениями супрематизма.



"Купальщицы", 1928-29 годы

Малевич в своих работах пытается отойти от земных рамок красоты. Он обосновывал свое понимание произведения искусства как самостоятельного планетного мира. Кстати, именно он придумал выражение "спутник Земли". В его работах исчезают земные понятия "верх", "низ", пространство. Он словно пытался смотреть на мир из космоса.

Позднему Малевичу искусствоведы дали прозвище Мужицкий. Так как персонажами его картин были преимущественно крестьяне.

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Несмотря на самый известный "Черный квадрат", в целом творчество художника искусствоведы считают светлым, ярким, жизнеутверждающим.

К сожалению, в Украине работ Малевича немного... Его последний автопортрет хранится в частной коллекции в Киеве. Работы художника можно найти в самых престижных галереях мира.