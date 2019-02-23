Не чувствую, что готова обнажаться, – Кира Найтли ищет дублершу для откровенных сцен

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Кира Найтли
Кира Найтли / Instagram / @keira_knightley_star

Знаменитая английская актриса Кира Найтли, которая славится своей раскрепощенностью во время откровенных сцен, решила, что ей пора с этим заканчивать. Звезда кинокартины "Колетт" заявила о поисках дублерши для пикантных сцен.

После рождения ребенок английская актриса и модель стала тщательнее выбирать роли в фильмах,в которых ей предлагают сыграть. Об этом Кира Найтли рассказала в своем новом интервью для иностранного издания The Time.

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Раньше мне было комфортно оставаться голой перед камерой. Теперь у меня есть ребенок, а мне самой за тридцать. Я, конечно, довольна своим телом, но я не чувствую, что готова обнажаться снова. Решение использовать в таких моментах дублершу мне кажется идеальным. Это как будто ты, но лучше. У нее красивое тело, так что она сможет сделать это вместо меня. Мне остается лишь оценить сходство и утвердить. Это очень увлекательный процесс,
– заявила актриса.

Стоит добавить, что недавно в контракте Киры Найтли появился пункт о частях ее тела, которые могут быть показаны на экране. Звезда добавила, что новая часть ее договора позволит ей самой контролировать сцены сексуального характера, в которых будет сниматься дублерша.

 

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Кира Найтли
Источник: 24 Канал
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