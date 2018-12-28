Не думала, что будет так больно: Марина Узелкова прокомментировала развод с мужем

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Не думала, что будет так больно: Марина Узелкова прокомментировала развод с мужем
/ viva.ua

В пятницу, 28 декабря, Марина Узелкова сообщила о разводе со своим мужем Вячеславом после 19 лет в браке. По словам женщины, последний год был очень сложным.

Об этом Марина написала на своей странице в Instagram.

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Я очень переживала, показывая Вам свою боль, но собралась с духом и рассказала, чтобы не пустить никаких сплетен и грязных интриг. Лично для меня, это очень важно. Потому, что это касается не только нас двоих, но и наших детей. И забывать об этом нельзя. К сожалению, я не могу рассказать все и передать всех чувств и эмоций, которые испытала в этом году. Он был очень сложным, хотя после всех жизненных трудностей я не думала, что будет так больно,
– призналась Узелкова.

Она добавила, что дети стали ее главным стимулом в жизни не сдаваться.

"Этот год заставил на многое взглянуть иначе. Еще больше ценить свою семью, родителей. Дети – это благословенное сокровище. Каждая женщина знает это состояние, когда кажется, что нет сил даже вздохнуть. Но встает, отряхивается и идет дальше. Я не исключение. Впереди много работы и задач, которые я не имею права не выполнить. В следующем году только новые свершения. И они обязательно будут, я обещаю! Все мы на старте Нового года. Все в предвкушении чуда. Мне тоже, несмотря ни на что, очень хочется верить в них. Моя вера передается Оливии и Роберту", – подытожила Марина.

Кроме того, ранее Вячеслав Узелков растрогал своими словами после сообщения о разводе. Мужчина заявил, что всегда будет любить Марину.

Многие люди ждут моего ответа на пост Марины. Я ничего не собираюсь объяснять. Скажу всем и последний раз. Я любил, люблю и буду любить Марину. Я уважал, уважаю и буду уважать Марину. P.S. Мое сердце занято на всю жизнь. И в нем живет одна женщина – это моя Марина!!! Любовь невозможно убить,
– трогательно прокомментировал заявление Марины Вячеслав.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Звездные разводы
Источник: 24 канал
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