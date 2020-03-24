Не Джеймс Бонд: о какой роли мечтал актер Дэниел Крейг

Голливудский актер Дэниел Крейг сыграл в десятках успешных фильмов. Однако зрители влюбились в его образ Джеймса Бонда. Но о какой роли в детстве мечтал харизматичный красавец – он на днях рассказал журналистам.

Как передает таблоид Metro, Дэниел Крейг стал звездой нового выпуска журнала Saga. Именно в общении с журналистами он откровенно рассказал о своей карьере и признался: в то время, когда миллионы мужчин мечтают об образе бесстрашного Джеймса Бонда, он хотел сыграть какого супергероя из комиксов DC или Marvel.

Интересно, почему: Дэниэл Крэйг больше не будет агентом 007

"Люди всегда говорят мне: "Вы, наверное, мечтали сыграть Джеймса Бонда, когда были ребенком". Мой ответ – нет. Никогда такого не было. Я мечтал о множестве других вещей – Супермена, Человека-паука, Человека-невидимки, и даже хорошего старомодного ковбоя", – поделился Дэниел Крейг.

Но актер не жалеет, что получил возможность перевоплотиться в культового шпиона. Именно роль Джеймса Бонда, по словам Дэниэла Крейга, является одной из лучших в мировом кинематографе.

Бонда так много, что сейчас это кажется ироничным. Мне повезло получить одну из лучших ролей в кино. Нет никаких недостатков в том, чтобы играть Бонда,

– заверил Дэниел Крейг.

Сейчас ожидается премьера новой части "бондианы". Фильм "007: не время умирать" должен был выйти на большой экран 9 апреля. Однако из-за коронавируса презентацию перенесли на 12 ноября 2020 года.

По сюжету, Джеймс Бонд хочет отдохнуть от шпионской работы и поселяется на Ямайке. Однако покой ему может только сниться: агента находит его знакомая из ЦРУ Феликс Лейтер. Она ведет дело об исчезновении ученых. Загадочное преступление может стать началом уничтожения мира, поэтому за дело возьмется легендарный Джеймс Бонд.

Это уже пятая кинолента о спецагенте 007, главную роль в которой играет Дэниел Крейг. Сам актер признается, что больше не будет участвовать в "бондиане", ведь его ждут новые кинопроекты.

Смотрите трейлер к фильму "007: не время умирать": видео