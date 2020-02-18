Не горжусь этим, – звезда сериала "Шерлок" Мартин Фриман заявил, что бил своих детей

Британский актер Мартин Фриман, наиболее известный по ролям в сериале "Шерлок" и фильме "Хоббит", сделал неожиданное признание. Мужчина заявил, что бил и обзывал своих детей.

Воспоминаниями он поделился в интервью The Sunday Times, добавив, что не гордится этим. По словам Мартина Фримана, на данный момент его сыну Джо исполнилось 14 лет, а дочери Грейс – 11. Однако когда дети были моложе, могли быть наказаны. Прибегал актер и к словесным оскорблениям, о чем открыто заявил журналистам.

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"Одно из правил гласит: не бить своих детей и не называть их маленькими уродами. Но, знаете, я делал и то, и другое. Знаю, что не должен был так поступать. И не горжусь этим. Я шлепнул их дважды, а маленькими уродами называл более двух раз. Хотел, чтобы они поняли. К тому же был слишком нетерпеливым и находился на пределе своих сил ... Я всегда открыто говорил о своих родительских недостатки. Не уверен, что кричу больше, чем другие люди, но уж точно чаще в этом признаюсь", – рассказал Мартин Фриман.

Сам актер не скрывает: такие методы воспитания – неправильные. Однако Мартин Фриман на собственном примере хотел показать, что голливудские родители также не идеальны и допускают ошибки в общении с детьми.

Очевидно, что это плохая идея – поднимать руку на детей. Но бывают моменты, когда родители делают что-то неправильно. И когда детям будет по 20, они точно спросят, почему я это сделал. Я вовсе не горжусь своим поступком. И что сделано – то сделано. Но я никогда этого не повторю. Это не является нормой в нашей семье,

– добавил Мартин Фриман.

Со своей бывшей женой актер познакомился на съемках в 2000 году. Впоследствии Мартин Фриман и Аббингтон официально поженились. Однако десятки лет брака и двое детей не уберегли пару от развода. В 2016 году Мартин Фриман заявил, что снова холостяк, однако сохранил дружеские отношения с бывшей возлюбленной.



Мартин Фриман с бывшей женой / The Daily Mail

Откровенное интервью о детях спровоцировала новая работа актера в сериале Breeders. В фильме Мартин Фриман играет роль заботливого отца, который в один момент понимает, что не тот, кем кажется. Идеальные отношения с детьми становятся не такими безупречными, а супруги пытаются найти баланс между отцовством, работой и отдыхом.