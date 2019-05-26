Не хотела в верить в измену, – Дженнифер Энистон впервые рассказала о встрече с Анджелиной Джоли

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Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон / www.gettyimages.com

Бывшая жена голливудского актера Брэда Питта Дженнифер Энистон рассказала подробности о единственной своей очной встрече с актрисой Анджелиной Джоли, после встречи с которой ее бросил муж.

Об этом Дженнифер призналась в интервью изданию Vanity Fair. Как вспомнила Энистон, она встретилась с Джоли впервые случайно на стоянке в Лос-Анджелесе в 2004 году, незадолго до начала съемок фильма "Мистер и миссис Смит", в котором Анджелина и Брэд играли супругов.

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Тогда Дженнифер поздравила актрису с ролью и отметила, что ее муж обрадовался относительно того, что будет работать с ней.

В тот день я остановилась перед Анджелиной и представилась. Мы встретились на автомобильной стоянке, неподалеку от локации, где снимались "Друзья". Я сказала: "Брэд так рад, что будет работать с вами. Надеюсь, что вы хорошо проведете время",
– сообщила Энистон.

Когда съемки "Мистер и миссис Смит" начались Дженнифер поняла, что ее муж Брэд Питт увлекся другой женщиной. "На данном этапе меня уже ничего бы не удивило, но я бы хотела ему верить. Это действительно неприятно", – подчеркнула звезда сериала"Друзья".

Дженніфер Еністон і Бред Пітт

Дженнифер Энистон и Брэд Питт / Getty Images

После съемок фильма, которые завершились в 2005 году, между главными актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом вспыхнули чувства. Голливудский красавчик бросил свою жену и поселился с коллегой по ленте.

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Что известно об отношениях Брэда Питта и Дженнифер Энистон?
Звездная пара поженилась в 2000 году и считалась одной из самых образцовых семейных пар Голливуда. Однако в их браке пустилась трещина и в 2005 году они развелись. После этого Дженнифер Энистон долго была в поисках и лишь в 2015 году вышла замуж за Джастина Теру, с которым развелась в 2018 году.

Брэд Питт в свою очередь более 10 лет находился в отношениях с Анджелиной Джоли, женившись в 2014 году. Однако через два года после узаконивания отношений они заявили о разводе, который приобрел статус скандального и длился около двух лет.

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Теги: LifeStyle Звездные разводы Брэд Питт Голливуд Анджелина Джоли Дженнифер Энистон
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