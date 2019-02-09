Не KAZKA: Злата Огневич назвала своего фаворита на Нацотборе на Евровидение-2019

58 Читати новину українською
Злата Огневич назвала своих фаворитов на Нацотбора на Евровидение-2019
Злата Огневич назвала своих фаворитов на Нацотбора на Евровидение-2019 / Instagram / @zlata.ognevich

Популярная певица Злата Огневич, которая в 2013 году представляла Украину на Евровидении, прокомментировала песни претендентов на победу в отечественном Нацотборе. В частности, артистка назвала своего фаворита.

По словам Златы Огневич, в Нацотбора на Евровидение-2019 зрители смогут увидеть разножанровую музыку, которая способна покорить сердца миллионов меломанов. Однако артистка все же имеет своих фаворитов.

Читайте также: Кто поедет на отбор Евровидения–2019 от Украины: список участников

Звезда решила откровенно назвать тех вокалистов, которые, по ее мнению, достойны победы в вокальном шоу. Злата Огневич убеждена, что это группа Brunettes Shoot Blondes, которые на Нацотборе представят свою песню "Houston".

Я думаю, что этой группе ничто не помешает прохождению в финал и даже дальше, потому что это мои личные фавориты. Невероятное видео, 20 музыкальных инструментов в одном клипе, современная аранжировка, мышление, манера. Я просто обожаю эту группу и желаю им больших успехов,
– отметила Злата Огневич.

Еще одной фавориткой певицы является скандальная MARUV, которая анонсировала свои выступления в России. По словам Златы Огневич, именно этот коллектив разбавит Нацотбор Евровидения-2019 качественной и современной музыкой.

"Я буду очень рада, если MARUV выиграет этот Нацотбор, потому что они также классные. Если можно было бы отправлять на конкурс Евровидение две группы, то я бы отправила обе – MARUV и Brunettes Shoot Blondes", – добавила Злата Огневич.

Кроме этого, артистка прогнозирует, что в финал Нацотбора на Евровидение-2019, который прогремит 23 февраля, попадут ANNA MARIA, VERA KEKELIA, Ivan NAVI и KAZKA.

Слушайте полный выпуск видеоблога Златы Огневич о Нацотборе к Евровидению–2019:

 

Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, какого участника первого полуфинала Нацотбора вы считаете своим фаворитом.

 

 

blog_ava
Кремль – в истерике: почему Россия уже проиграла выборы президента в Украине
сегодня
1328
Теги: Музыка LifeStyle Злата Огневич Евровидение 2019
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
8 февраля 21:01 Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
Наталя Боднар 350
Группа Bahroma раскрыла свой козырь на Нацотборе к Евровидению-2019: неожиданное признание
8 февраля 16:40 Группа Bahroma раскрыла свой козырь на Нацотборе к Евровидению-2019: неожиданное признание
112
Диплом политолога, поездка в СССР и продажа эскизов: как шел к успеху модельер Christian Dior
8 февраля 16:00 Диплом политолога, поездка в СССР и продажа эскизов: как шел к успеху модельер Christian Dior
Марта Вересюк 52
Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
8 февраля 14:30 Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
Юлія Девда 677
Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
8 февраля 13:15 Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
Богданна Рибак 213
Самые стильные черные платья: топ-5 выходов на красной дорожке кинофестиваля Берлинале-2019
7 февраля 20:51 Самые стильные черные платья: топ-5 выходов на красной дорожке кинофестиваля Берлинале-2019
379
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук