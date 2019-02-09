Не KAZKA: Злата Огневич назвала своего фаворита на Нацотборе на Евровидение-2019

Популярная певица Злата Огневич, которая в 2013 году представляла Украину на Евровидении, прокомментировала песни претендентов на победу в отечественном Нацотборе. В частности, артистка назвала своего фаворита.

По словам Златы Огневич, в Нацотбора на Евровидение-2019 зрители смогут увидеть разножанровую музыку, которая способна покорить сердца миллионов меломанов. Однако артистка все же имеет своих фаворитов.

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Звезда решила откровенно назвать тех вокалистов, которые, по ее мнению, достойны победы в вокальном шоу. Злата Огневич убеждена, что это группа Brunettes Shoot Blondes, которые на Нацотборе представят свою песню "Houston".

Я думаю, что этой группе ничто не помешает прохождению в финал и даже дальше, потому что это мои личные фавориты. Невероятное видео, 20 музыкальных инструментов в одном клипе, современная аранжировка, мышление, манера. Я просто обожаю эту группу и желаю им больших успехов,

– отметила Злата Огневич.

Еще одной фавориткой певицы является скандальная MARUV, которая анонсировала свои выступления в России. По словам Златы Огневич, именно этот коллектив разбавит Нацотбор Евровидения-2019 качественной и современной музыкой.

"Я буду очень рада, если MARUV выиграет этот Нацотбор, потому что они также классные. Если можно было бы отправлять на конкурс Евровидение две группы, то я бы отправила обе – MARUV и Brunettes Shoot Blondes", – добавила Злата Огневич.

Кроме этого, артистка прогнозирует, что в финал Нацотбора на Евровидение-2019, который прогремит 23 февраля, попадут ANNA MARIA, VERA KEKELIA, Ivan NAVI и KAZKA.

Слушайте полный выпуск видеоблога Златы Огневич о Нацотборе к Евровидению–2019:

Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, какого участника первого полуфинала Нацотбора вы считаете своим фаворитом.