Не королевские развлечения: княгиня Монако показала своих детей на карантине

Немало поклонников королевских семей представляют их будни, полные элитными развлечениями. Однако представители монархий опровергают это мнение, публикуя кадры с обычными играми с детьми. Так, княгиня Монако Шарлин поделилась фото потомков, которые сажают цветы в саду.

Как известно, на время пандемии коронавируса княгиня Шарлин и 5-летние двойняшки Жак и Габриэлла самоизолировались в роскошном имении Рок-Агель. Там они не скучают и охотно проводят время в саду. Дети со звездной мамочкой оборудовали уголок с ограждением и соломенным декором, что с легкостью могут повторить владельцы частных домов.

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Княгиня Монако обустроила игровую зону для детей / Instagram / @hshprincesscharlene

Кроме этого, 5-летние представители монархии охотно возились в саду. Дети высаживали цветы во дворе королевского имения, помогая княгине Шарлин создать яркие клумбы.



Дети князей Монако развлекаются на карантине / Instagram / @hshprincesscharlene



Королевская семья Монако проводит время в саду / Instagram / @hshprincesscharlene

Сейчас князь Монако Альбер II воссоединился со своей семьей. Мужчина полностью выздоровел после инфицирования COVID-19 и только после этого вернулся в семейное поместье. С женой Шарлин он записал обращение к поклонникам, в котором поздравил всех с католической Пасхой и призвал на время карантина придерживаться советов ВОЗ, оставаясь дома.