Не Меган и не Кейт: звезда "Малефисенты" Эль Фэннинг рассказала о любимце из королевской семьи

21-летнюю Эль Фэннинг, сыгравшую дочь короля Аврору в фильме "Малефисиента", уже давно называют современной голливудской принцессой. По случаю премьеры второй части картины, которая уже вскоре выйдет на большой экран, американская актриса снялась для обложки местного журнала Tatler, а также дала откровенное интервью.

Уже 17 октября в большой прокат выйдет вторая часть фильма "Малефисента", где одну из главных ролей сыграет 21-летняя Эль Фенниг. По этому поводу перспективная актриса стала героиней американской версии глянца Tatler. Кроме яркой фотосессии Эль Фэннинг дала откровенное интервью, в котором заговорила о персонаже, которого играет, Аврору, про сестру Дакоту, а также о самых популярных "принцесс" настоящего Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

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Сестра звезды "Малефисенты" 25-летняя Дакота Фэннинг также давно снимается в фильмах, в частности, она сыграла злобную вампиршу в нескольких частях фильма "Сумерки". Поэтому, по словам Эль, с детства она всегда брала пример со старшей сестры.

Я росла, постоянно наблюдая за сестрой. Мы все время устраивали дома сцены. Не для кого-то, а для себя. Мы придумывали персонажей, сюжетные линии, это было забавно. Хоть это (актерство, – LifeStylw 24) вообще не должно было стать нашей профессией. Мама играла в теннис, папа – в бейсбол, он был защитником в команде. Поэтому было логично думать, что в будущем мы станем спортсменками,

– отметила Эль Фэннинг.



Эль Феннинг / Instagram / @tatlermagazine

Однако, сложилось не так, как думалось. И обе сестры шаг за шагом строят успешную карьеру в Голливуде. Так, Эль приобрела мировое признание после роли Авроры в фильме "Малефисента". Она сыграла дочь короля, на которую наложила заклятие местная колдунья. Поэтому во время съемки девушка рассказала и о своей героине.

Аврора представляет молодое поколение, которое примиряется со всем, несмотря ни на что, и делает это по-своему мягко. Я думаю, это хорошее послание всем женщинам: чувствовать себя комфортно в своей женственности – нормально. Доброта – не слабость, а совсем наоборот,

– заявила 21-летняя Эль Фэннинг.

Поскольку на экране ей пришлось превратиться в принцессу, она не смогла не прокомментировать жизнь представительниц королевской семьи – Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Однако, как отметила девушка, она сочувствует герцогиням, поскольку им приходится постоянно находиться в центре внимания. "Кейт и Меган проявляют королевскую женственность совершенно по-разному. И я не могу представить себя на их месте: постоянно находиться в центре внимания, каждое их движение критикуют ... Кто мой любимец? Мне нравится Гарри. Разве он не смешной?", – пошутила актриса.



Эль Феннинг / Instagram / @tatlermagazine