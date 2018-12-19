Не Меган Маркл единой: топ-5 принцесс, которыми восхищается мир

Несомненно, герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл стала едва ли не главным ньюсмейкером уходящего. Очередной новости пресса и таблоиды ждут от нее весной 2019 года. Тогда, по прогнозам экспертов, любимица британцев станет матерью, родив первенца или, если верить слухам, девочек-двойняшек.

А пока Меган Маркл готовится к материнству, время вспомнить принцесс, которые не уступают любимой принца Гарри в красоте, стиле и интеллекте, являются активными общественными деятельницами и занимаются благотворительностью. Lifestyle24 знакомит вас с пятеркой принцесс мира, достойных восхищения.

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Принцесса София (34 года, Швеция)

Бывшая официантка, фотомодель и участница эротического реалити-шоу "Paradise Hotel" София Хелльквист вряд ли готова изменить стиль жизни девушки-гуляки на аристократический этикет и королевские формальности. Однако в 2009 году судьба подарила ей встречу с принцем Карлом Филиппом. Тогда будущая жена королевского отпрыска уже была владелицей йога-центра в Нью-Йорке, куда переехала после съемок в программе, а затем основала детский благотворительный фонд "Игровая площадка".

Принцесса София / Getty Images

Когда стало известно, что принц Швеции твердо намерен жениться на Софие, его семья сразу приняла такой выбор. Согласие на брак с простолюдинкой родственники дали тогда, когда Карл пригрозил, что отречется от престола. Пара обвенчалась в июне 2015 года. После этого София Хелльквист получила статус принцессы, также она носит звание герцогини Вермландской и является матерью двух сыновей – Александра и Габриэля.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Getty Images

Принцесса Сонам Дечен Вангчук (37 лет, Бутан)

Пожалуй, мало кто догадывается, что крохотный государством Бутан, расположенной в Передней Азии, руководит древняя династия Вангчук. Одна из тех, кто принадлежит к королевскому роду, – 37-летняя принцесса Сонам Дечен. Она является четвертой дочерью короля Джигме Сингье.

Принцесса Сонам Дечен Вангчук / Facebook / @HRH Ashi Sonam Dechan Wangchuck

Образование королевская престолонаслидница получила в США, обучаясь там праву и международным отношениям. Нынешнюю работу президента Национального юридического института принцесса сочетает с воспитанием двоих детей.



Принцесса Сонам ​​Дечен Вангчук с сыном Dasho Jigje / Facebook / @HRH Ashi Sonam Dechan Wangchuck

Принцесса Шарлотта Казираги (32 года, Монако)

В чертах лица 32-летней принцессы Шарлотты невозможно не заметить красоту, которая передалась ей от бабушки – легендарной голливудской актрисы, а впоследствии княгини Монако Грейс Келли. Одиннадцатая в очереди на королевский престол Шарлотта является последовательницей династии Гримальди. Однако вряд ли сейчас она беспокоится о княжеских обязанности (которых у нее и так немного), ведь два месяца назад во второй раз стала мамой, родив своему жениху сына – кинопродюсеру Димитрию Рассаму.



Принцесса Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам / Getty Images

В родном Монако Шарлотту часто называют некоронованной принцессой, ведь ее отец был простолюдином (бизнесмен Стефано Казираги, погиб в автокатастрофе в 1990 году). Однако это не мешает женщине быть любимицей своего народа. Еще бы, ведь кроме изысканного стиля и природного обаяния, Шарлотта может похвастаться умениями в конном спорте (участвует в соревнованиях по конкуру более 20 лет), поспорить о проблемах бытия (организует ежегодные "Философские встречи") и даже рассказать, как мода может повредить экологии (об этом брала интервью у дизайнера Стеллы МакКартни).



Принцесса Шарлотта Казираги / Getty Images

Мисс Казираги действительно уделяет достаточное внимание саморазвитию, а каждую жизненную ситуацию обдумывает из всех сторон. "Только критическое мышление может помочь мне рассматривать нравственные конфликты человечества шире и справедливо", – признавалась Шарлотта французскому журналу «Vanity Fair».

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Принцесса Амира Аль-Тавил (35 лет, Саудовская Аравия)

Она одной из первых отказалась от традиционного закрытого платья-абайи, получила ученую степень в области делового администрирования в США, получила международные водительские права и не побоялась расстаться с тамошним принцем Аль-Валидом ибн Талал Аль Саудом...

Экс-супруг принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд и принцесса Амира Аль-Тавил / Getty Images

35-летнюю Амиру Аль-Тавил часто называют разрушительницей стереотипов восточного мира. Однако это наоборот мотивирует ее еще больше бороться за права женщин и решать проблемы, связанные с бедностью и ликвидацией стихийных бедствий (возглавляет соответствующий фонд).

Принцесса Амира Аль-Тавил / Getty Images

Принцесса Сальва Ага-хан (29 лет, сообщество мусульман-исмаилитов)

Такое имя теперь носит бывшая американская модель Кендра Спирс, которая в 2013 году вышла замуж за потомка древнего шиитского рода Рахима Ага-сана. Она приняла ислам и родила своему мужу двух сыновей – Ирфана и Синана.

Принцесса Сальва Ага-хан (Кендра Спирс) и принц Рахим Ага-хан / Getty Images

До замужества с прямым потомком пророка Мухаммеда девушка работала моделью и была лицом «Prada» и «Gucci». Однако и сегодня Сальва Ага-хан не отказывает себе в позировании для журналов, а также посещает светские мероприятия.



Принцесса Сальва Ага-хан (Кендра Спирс) / Getty Images

Это далеко не полный перечень принцесс, которые ожидают своего восшествия на трон и преданно служат народу. Кого бы еще вы включили в этот список и почему? Делитесь с нами в комментариях.