Не нарушайте мою свободу, – Майли Сайрус впервые прокомментировала нападение на нее фаната

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Нападение на Майли Сайрус: певица прокомментировала инцидент
Нападение на Майли Сайрус: певица прокомментировала инцидент / Instagram / @mileycyrus

Американская певица Майли Сайрус стала жертвой неожиданной выходки поклонника. Мужчина схватил ее за волосы и поцеловал на глазах у взволнованных фанатов. Майли Сайрус решила публично прокомментировать такое нападение.

На своей официальной странице в Twitter она разместила видео инцидента и написала, что никто не должен нарушать ее свободу. При этом Майли Сайрус заявиа, что ее сексуальный образ не должен провоцировать людей на подобные поступки.

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"Она может носить, что хочет. Она может быть девственницей. Она может спать с пятью разными людьми. Она может быть со своим мужем. Она может быть со своей девушкой. Она может быть голой. Ее нельзя хватать без согласия. Не нарушайте мою свободу", – заявила Майли Сайрус.

Как известно, инцидент произошел 2 июня в испанской Барселоне. Там Майли Сайрус запланировала выступление в поддержку своего нового альбома "She Is Coming". Однако фурор, который артистка вызвала грандиозным концертом, обернулся еще и скандалом. Во время выхода Майли из отеля неизвестный схватил ее за волосы, после чего крепко обхватил шею рукой и поцеловал. При этом перед звездой шел ее муж Лиам Хемсворт, а по бокам окружали охранники.

Согласно видео, Майли Сайрус сумела вырваться от нападавшего, а ее любимый обнял певицу. Пока неизвестно, понесет ли фанат певицы какое-либо наказание за инцидент.

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Теги: LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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