Не общалась более 20-ти лет: Слава Каминская откровенно рассказала об отношениях с отцом

Известная украинская исполнительница, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская призналась, что больше 20 лет не общалась с папой. Она рассказала, как развод родителей повлиял на нее и ее музыкальную карьеру.

Слава является одной из самых откровенных артисток украинского шоу-бизнеса, однако на семейные темы говорит очень редко. Для рубрики "Звездные папы" программы "Утро с Украиной" на телеканале "Украина" она рассказала интересные подробности отношений с отцом.

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Папа Славы Виталий Кузнецов – моряк дальнего плавания. Она привыкла, что папа редко бывал дома и каждую совместную минуту воспринимала, как праздник.

Я помню, как папа приходил с рейса. С одной стороны лежала я, с другой – сестра, а он гладил нам спинки и говорил, что мы – род счастливых обезьянок. Мне сейчас 35 лет и до сих пор, когда мне чешут спинку, то возникают такие теплые воспоминания,

– призналась певица.

Виталий не был дома около 9 месяцев в году и Слава даже не сразу поняла, что он не живет с ними. Но один семейный ужин расставил все точки над "ё". С тех пор их общение стало минимальным.

Слава рассказала, что папа советовал ей поступать на юридический факультет, однако мама убедила бывшего возлюбленного, что дочь должна учиться в университете культуры и искусств. Отец тогда оплатил ей обучение.

В семье было так принято – не наступать мечте на горло. Захотела стать певицей – стала. Но должна была доказывать ему, что способна быть звездой,

– отметила исполнительница.

Папа не был фанатом ее творчества, а Слава плакала за ним прямо на сцене. Они не общались больше 20-ти лет. Но этой зимой все изменилось.

31 декабря со мной произошло чудо! Это была идея моей мамы. Сейчас расплачусь. Это был лучший Новый год в моей жизни! Это именно то, о чем я мечтала в течение многих лет – чтобы мои родители снова начали общаться. Возможно, если бы они не расстались, не было бы у меня такого мужского стержня. Да и не было бы желания чего-то достичь,

– призналась Каминская.

Теперь у нее есть папа, который гордится своей дочерью, а у ее детей – любящий дедушка.