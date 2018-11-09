Не отреклись языка: топ-5 голливудских звезд, которые разговаривают на украинском

9 ноября – День украинской письменности и языка. Соловьиный в своем быту все активнее используют не только украинские знаменитости, о нем не забывают и те, кто творит Голливуд по ту сторону океана.

По случаю праздника журналисты LifeStyle 24 предлагают вам узнать топ-5 звезд экранов украинского происхождения, которые гордятся своими корнями и не упускают случая продемонстрировать, как говорят на языке своих предков.

Читайте также: День украинской письменности и языка в Украине: дата и история праздника

Мила Йовович

Бесспорным доказательством того, что звезда "Пятого элемента" и серии фантастического экшена "Обитель зла" Мила Йовович не стесняется своих корней несколько фактов. Во-первых, во время Евромайдана она перечисляла деньги для пострадавших активистов, к чему призывала и своих поклонников. Также актриса активно использовала национальные мотивы в собственных коллекциях одежды. А несколько лет назад в сети появилось видео, как 19-летняя Мила исполняет народную песню "Ой, у гаю, при Дунаю". На нем заметно, что украинская киноактриса поет почти без американского акцента.

Смотрите видео онлайн, как Мила Йовович поет "Ой, у гаю, при Дунаю":

Видимо, это благодаря тому, что 42-летняя звезда родилась в Киеве, а затем некоторое время жила в Днепре, куда ходила в садик. В 5 лет девочка вместе с семьей переехала сначала в Лондон, а затем эмигрировала в Соединенные Штаты Америки.

Дэвид Духовны

О своем украинском происхождении 58-летний американский актер Дэвид Духовны (сериал "Совершенно секретно") узнал недавно. О том, что он украинец, заявил в апреле 2014 года в сети Twitter: "Я вырос, думая, что россиянин. Однако только сейчас понял, что на самом деле являюсь украинцем. Никогда не поздно измениться". Согласно родословной актера, его дедушка родом из Бердичева.

Twitter-сообщение Дэвида Духовны, где он заявил, что имеет украинские корни

Читайте также: Факты об украинском языке, которые стоит знать каждому

Вера Фармига

Чтобы проверить, является ли эта голливудская актриса украинкой, не нужно заглядывать в ее генеалогическое дерево. О происхождении звезды уже говорит имя! Однако родители дали его девочке не в Украине, а в американском штате Нью-Джерси, куда эмигрировали перед рождением дочери. И до шести лет Вера ходила в украинскую католическую школу и выступала в народном ансамбле. Поэтому до сих пор, вместе со своей младшей сестрой Таисой, они могут говорить и петь на языке предков. А в 2004 году, уже будучи известной актрисой, в фильме "Касаясь зла", Вера Фармига, фактически, сыграла саму себя – американку украинского происхождения.

Смотрите видео онлайн о Вере Фармиге – американке украинского происхождения:

Стивен Спилберг

Уже много лет подряд любимым блюдом оскароносного режиссера и сценариста является украинский борщ. Такие вкусовые предпочтения не удивляют, ведь оба дедушки Спилберга, как оказалось, родом с Украины. Тот, что по линии отца, проживал в Одессе, другой, со стороны матери, родом из села под Каменец-Подольским.

Стивег Спилберг имел двух дедушек из Украины / Getty Images

Землю своих родственников режиссер посетил в 59 лет. Попасть в Одессу ему не удалось, однако лишь сойдя с самолета, он сказал: "Наконец я дома!".

Читайте также: К сожалению или к сожалению: как хорошо вы знаете украинский язык?

Иванна Сахно

В отличие от большинства актеров и актрис, которые переехали в США в детстве или уже там родились, Иванна Сахно оказалась в Америке в 15. Это молодая звезда Голливуда, которая только восходит над горизонтом. 20-летнюю актрису успели заметить в блокбастере "Тихоокеанский рубеж-2" и в экшн-комедии "Шпион, который меня бросил". Несмотря на то, что девушка строит карьеру в Штатах, об Украине она не забывает. Во время Революции Достоинства Иванна вместе с диаспорой Лос-Анджелеса митинговала, а два года назад, на Каннском кинофестивале, вышла с табличкой #FreeSentsov.

Смотрите видео онлайн про украинскую актрису Иванна Сахно:

А кого из голливудских звезд украинского происхождения, которые не забыли разговаривать на языке своих прародителей, знаете вы? Делитесь с нами в комментариях.