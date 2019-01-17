"Не пишу о бывших, но она особенная": Рейнольдс шутливо поздравил Бетти Уайт с 97-летием

Знаменитый голливудский актер Райан Рейнольдс с юмором поздравил американскую телеведущую и комедиантку с днем рождения. В поздравлении он назвал ее своей бывшей.

В четверг, 17 января, знаменитая американская актриса и комедиантки праздновала свое 97-летие. По случаю такой важной даты Рейнольдс шутливо поздравил женщину с днем ​​рождения на своей странице в Instagram.

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Таким образом он присоединился к всемирному флешмоба #10YearsChallenge, сам того не зная. Он поделился с поклонниками снимком 9-летней давности, на котором изображены он и его коллега Бетти Уайт. Вероятно, актриса принимала немало поздравлений в свой день рождения, однако слова от Райана Рейнольдса точно запомнятся ей больше всего.

Я редко пишу о бывших, но она особенная. С днем ​​рождения одна и единственная Бетти Уайт,

– прокомментировал фото Раян Рейнольдс.