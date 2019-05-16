Не скрывают чувств: новый выход 28-летней Китти Спенсер и ее 60-летнего бойфренда – фото

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Китти Спенсер
Китти Спенсер / www.gettyimages.com

Любовь не знает возраста! Это доказывает знаменитая модель, которая является племянницей легендарной принцессы Дианы, Китти Спенсер и ее 60-летний возлюбленный миллиардер Марк Льюис. Пара открыто вышла на публику и подтвердила слухи об их романе.

Слухи о романе Марка и Китти сделали бурное обсуждение в сети из-за того, что мужчина старше модели более чем на 30 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Теперь Спенсер подтвердила их отношения. Пара попала в объективы папарацци на прогулке в Нью-Йорке. Китти была одета в розовый свитер с цветными брюками и серебряным клатчем. Девушка держалась за руки бизнесмена и касалась его спины и плеч. Поэтому племянница принцессы Дианы жестами показала свою симпатию к Льюису.

Марк Льюис – это знаменитым британский бизнесмен и владелец английского бренда одежды и аксессуаров Whistles. Первые слухи о его романе с племянницей принцессы Дианы взорвали сеть в августе 2018 года. Однако пара не появлялась вместе ни на одних светских мероприятиях после этого, а также не попадала в объективы папарацци.


Китти Спенсер и Марк Льюис​ / TheImageDirect.com / Daily Mail


Китти Спенсер  / TheImageDirect.com / Daily Mail

Ранее пара была замечена вместе у выхода из нью-йоркского отеля The Mark Hotel, который расположен на Манхэттене. 


Китти Спенсер у выхода из отеля вместе со своим 60-летним бойфрендом / TheImageDirect.com / Daily Mail


Китти Спенсер у выхода из отеля вместе со своим 60-летним бойфрендом​ / TheImageDirect.com / Daily Mail

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Новости LifeStyle Мода Звездные романы
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