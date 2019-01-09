Не собирается отсиживаться в декрете: Меган Маркл объявила о своем первом официальном выходе

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

После католического Рождества члены королевской семьи устроили себе двухнедельные каникулы и мало появлялись на публике. После рождественских каникул принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем первом официальном выходе.

Герцог и герцогиня Сассекские отдыхали от светских мероприятий около двух недель. Однако рождественские каникулы завершились, поэтому они решили возвращаться к привычному графику. Несмотря на то, что через несколько месяцев Меган Маркл родит первенца, она не собирается отправляться в декрет.

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Новый год герцоги Сассекские решили начать с посещения графства Мерсисайд. Принц Гарри и Меган Маркл посетят открытие мемориальной доски, посвященной 100-летию после смерти знаменитого английского писателя и солдата Вилфреда Оуэна. После официальной части герцоги Сассекские встретятся с местными ветеранами и членами института Birkenhead Old Boys, к которому принадлежал Вилфред Оуэн.

После этого принц Гарри и Меган Маркл посетят организацию, которая называется Tomorrow's Women Wirral. Она была создана в 2011 году для поддержки женщин, которые освободились из тюрьмы. Целью этого объединения было поддерживать их психическое здоровье, организовать образовательные курсы по вопросам бытового насилия и наркомании. Женщины из организации Tomorrow's Women Wirral расскажут королевской паре о том, как адаптировались к свободной жизни.

Теги: Королівська сім'я LifeStyle Меган Маркл Великобритания
Источник: 24 канал
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