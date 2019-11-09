Не спортом единым: футбольный клуб "Шахтер" презентовал дебютную коллекцию одежды

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Клуб "Шахтер" презентовал первую линию одежды
Клуб "Шахтер" презентовал первую линию одежды / Instagram / @1936.brand

В киевском Champion Hall x Parimatch состоялась презентация первой коллекции одежды от футбольного клуба "Шахтер". Модели спортивного наряда разработали в сотрудничестве с дизайнером Виктором Анисимовым.

Показ особой коллекции состоялся 8 ноября, а само фэшн-событие привлекло внимание всех сторонников "Шахтера", ведь среди гостей были знаменитые футболисты. В частности, генеральный директор клуба Сергей Палкин, спортсмены Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Андрей Пятов, Виктор Коваленко, Жуниор Мораес, Барселлос Фреда и Михаил Мудрик.

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Известно, что логотипом линии одежды стал оранжевый круг, который символически указывает на коллаборацию дизайнера Виктора Анисимова с "Шахтером". Название бренда "1936" также не случайна, ведь именно в этот год был создан футбольный клуб.

Дебютная коллекция была разработана на сезон осень-зима и состояла из 36 моделей одежды для мужчин и женщин. Среди новинок бренда – верхняя одежда, спортивные костюмы, плащи-кимоно, футболки, худи и аксессуары. Организаторы показа сообщают, что в продажу изделия поступят уже 9 ноября, а первая линия одежды будет выпущена в лимитированном количестве.

Презентация дебютной коллекции клуба "Шахтер" и Виктора Анисимова / Instagram / @ 1936.brand / @fcshakhtar

Как ранее сообщали журналисты 24 канала, лицом бренда "1936" стал певец Владимир Дантес. Поэтому он не пропустил презентацию одежды "Шахтера" и предстал перед гостями мероприятия в стильном спортивном костюме. Кроме этого, на подиум вышел актер "Квартала 95" Степан Казанин.

Володимир Дантес на показі колекції
Владимир Дантес на показе коллекции "1936" / Instagram / @ 1936.brand

Степан Казанін на показі в Києві
Степан Казанин на показе в Киеве / Instagram / @ 1936.brand

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Спорт Новости Спорта Стиль и мода LifeStyle Новости LifeStyle Новости Киева Шахтер Мода
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